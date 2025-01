"TO JE IZAZOV, IGRAMO PROTIV DOBROG TIMA“: Kataš svestan situacije pred Crvenu zvezdu

Košarkaši Makabija će u meču 23. kola Evrolige dočekati ekipu Crvene zvezde u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" u četvrtak sa početkom od 20 i 05 časova.

FOTO: EPA

Trener Makabija Oded Kataš se suočava sa velikim problemima ove sezone. Osim što je Makabi oslabljen činjenicom da nema pravi domaći teren u Evroligi, ni igre nisu na nivou iz prošle sezone.

Atmosfera je ekipi je bolja, pošto su nedavno savladali Nes Zionu u četvrtfinalu Kupa. Sada će pokušati da stanu na put četi Janisa Sferopulosa.

- Igramo svake nedelje utakmice i ovaj proces nas iscrpljuje. Svaki put je teško. Prolazimo kroz to, igrači to doživljavaju i fizički i mentalno. Moramo pokušati da se podignemo, navodno igramo kod kuće, ali očigledno je da igramo u Beogradu. Biće domaće publika, bez obzira na to kako budemo pokušavali da to kontrolišemo. Igramo protiv dobrog tima u dobroj formi, Zvezda ima mnogo kvaliteta i odličnih igrača. To je izazov, imali smo relativno dobar trening, organizovali smo nekoliko treninga u narednoj nedelji i nadamo se da ćemo to pokazati na terenu - rekao je Kataš.

Iako je potpuno sigurno da će ostati bez doigravanja, trener Makabija previše ne razmišlja u tom pravcu.

- Ovo nije vreme za sumiranje. Makabi igra Evroligi, tako da postoje očekivanja. Ovo nije vreme da razmatramo šta je realno ili nije. Igrači su konkurentni, naravno žele da pobede utakmicu u Evroligi, to nije problem. Imamo mentalnih problema od utakmice do utakmice i nije samo kod nas. Postoje i drugi timovi sa usponima i padovima, naši problemi su različiti i treba nam vremena da radimo na njima i treniramo. Pokušaćemo da damo maksimum - rekao je Kataš.

Dejvid De Džulijus poslednje dve utakmice nije bio u timu. Pominje se da njegov status u klubu nije sjajan i da postoji šansa da napusti klub.

- Nema situacije, ne gledamo nikome u pasoš - rekao je Kataš.

