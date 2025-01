OVO SU "DELIJE" ČEKALE: Gudurić došao u Beograd, pa spomenuo da li će se vratiti u Zvezdu

Košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa ekipom Fenerbahčea u okviru Evrolige, a pred duel govorio je nekadašnji košarkaš crveno-belih, a sad član istanbuslkog tima Marko Gudurić.

Gudurić je u razgovoru za "UNA TV" komentarisao stalne navode o njegovom povratku u Crvenu zvezdu.

- Svi znaju, to nije tajna. Pričam stalno sa prijateljima i familijom. Mislim da je samo pitanje vremena kada ću se vratiti u Zvezdu. Potrebno je da se neke stvari poklope, videćemo kada će to biti, ali sigurno je da želja uvek postoji. To je moj klub uvek bio i uvek će biti. Pitanje je samo tajminga kada se poklopi sve za klub i za mene - rekao je Gurudić u razgovoru za Una.

Meč između Crvene zvezde i Fenerbahčea je na programu u sredu od 20 časova.

