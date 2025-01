MELOUN NE PRESTAJE DA SE DIVI JOKIĆU: Blagosloven sam što 10 godina radim sa njim

IAKO trener Denvera Majkl Meloun ima privilegiju da svaki dan gleda kako Nikola Jokić dominira NBA ligom, ne prestaje da se oduševljava igrama srpskog košarkaša.

FOTO: Tanjug/AP

On je posle pobede Nagetsa nad Atlantom (139:120) istakao da blagoslov što može da kaže da već 10 godina sarađuje sa najboljim igračem sveta.

- Već deset godina smo blagosloveni da gledamo Nikolu, kako igra svako veče, i uvek kažem da je njegova veličina u njegovoj konstantnosti. Ne postoji mnogo igrača koji tako mogu da igraju svaku utakmicu, baš svaku, to je njegova veličina...

Nije tu stao kad su hvalospevi za Somborca u pitanju.

- Neverovatno je kako on čini da to sve izgleda lako i jednostavno. Imate igrača koji nije najveći atleta kojeg ste videli, on samo izađe da odigra i to sve izgleda lako. Ne vidite da se bori, ali beleži te brojke koje čine boljim sve igrače oko njega, a druga stvar koju volim kod njega kada gledam njegove hajlajtse i snimke: da li ste nekad videli kako Nikola proslavlja? Ili radi nešto slično, da luduje posle tripl-dabla? On samo radi svoj posao, nema tako nečega, nema plesa, nema slavlja. On samo igra kako misli da je najbolje, a takođe volim kod njega to što je prizeman, kako igra, kako se ponaša... Osećam se jako srećnim što sam na ovom putu sa njim već deset sezona - zaključio je strateg Nagetsa.

Podsetimo, Denver je trenutno četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa učinkom 19-13.

