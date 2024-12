NAVIJAČI PARTIZANA U NEVERICI: Jedna dobra i tri loše vesti za Obradovića pred Fenerbahče

Košarkaši Partizana su odradili trening dan pred utakmicu protiv Fenerbahčea u Evroligi. Sa ekipom je posle nekoliko nedelja pauze trenirao punim intenzitetom Frank Nilikina i on će moći da igra u petak.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Sa druge strane, Vanja Marinković nije uspeo da se oporavi, kao i Mitar Bošnjaković. Njih dvojica će uz već duže vreme odsutnog Lundberga za koga se znali da neće sigurno igrati do kraja kalendarske godine, i ovaj meč gledati u “civilu”.

– Lundberg ne može. On je tu bio, počeo je malo sa loptom, ali su sigurno i on, i Vanja i Mali Mitar van tima. Nadamo se Frenku i to je 12 igrača na koje računamo – rekao je trener Željko Obradović.

Što se tiče Tajrika Džounsa njegovo igranje se ne dovodi u pitanje.

Podsećanja radi, Partizan je u seriji od 4 poraza u svim takmičenjima, što je verovatno i posledica velikog broja povređenih igrača u prethodnih dve nedelje.

