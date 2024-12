"ANA MU JE ISPRAZNILA NOVČANIK I OSTAVILA GA"! Šok reči o Janisu Timu, samo nekoliko dana pre samoubistva, javio se i nesrećni otac

Vest da je čuveni letonski košarkaš Janis Tima izvršio samoubistvo u Moskvi šokirala je planetu.

Foto: Printskrin/Instagram/dbertans_42

Tima je navodno sebi život oduzeo zbog razvoda sa pevačicom Anom Sedokovom, a posle tragedije oglasio se i njegov otac Rajtis koji je otkrio da su on i Janis imali jako loš odnos.

- Još ništa ne znam. Hoću da nađem nekakav kontakt, a ne znam sa kim mogu da pričam. Tri godine smo imali konflikte i svuda sam bio blokiran. Ne mogu da odjednom uđem u istoriju tog odnosa. Odnos je bio užasan i strašan - rekao je Rajtis Tima, pa dodao da mu nije stigla potvrda o smrti sina:

- Jedan od mojih prijatelja je pročitao vest o tome u sedam ujutru, ali sada se već svuda priča. Trebalo bi da budemo sigurni da je to on, a možda postoji nada da to nije tako.

A samo nekoliko dana pre nego što je tragično završio i izvršio samoubistvo, letonski košarkaš bio je tema razgovora u jednom podkastu - gde je njegova doskorašnja supruga Ana Sedokova okarakterisana kao glavni krivac za stanje u kom se nalazio!

Naime, ruski mediji prenose reči izvesnog Guntisa Šenhofa, direktora škole za decu i mlade u Rigi, koji je u podkastu VEF Rīga rekao:

- Figurativno govoreći, juče je bio dečko iz sela iz siromašne porodice. Bio je niko - običan dečko iz sela u regionu Kraslava. Dobro je započeo svoju karijeru, dobro se razvijao - NBA draft i sve to. Postepeno je postao zvezda. Mladima se često zamagli razum. Onda je došao u Himki sa velikom platom - rekao je Šenhof i nastavio:

- I odjednom, TV zvezda, lepa Sedokova, počela je da obraća pažnju na ovog dečka iz Kraslave. Ne opravdavam ga, ali ga razumem kao čoveka. Jako mi je žao njega kao čoveka kako je sve završilo. Sedokova ga je uništila kao igrača, danas ga niko ne želi, njegova karijera je gotova. Sedokova mu je takođe ispraznila novčanik.

Podsetimo, Tima je sa Sedokovom bio u vezi pet godina, od toga četiri u braku. Rastali su se u decembru, a Janis je teško podneo razvod. Zvanično, preminuo je 17. decembra. Pronađen je u ulazu zgrade u centru Moskve.

Janis Tima rođen je 1992. godine u Kraslavi, postao je košarkaš u Rigi, a u Rusiji je stekao punu afirmaciju. Nastupao je za Zenit, Baskoniju, Olimpijakos, Himki i UNIKS, a bio je i reprezentativac svoje zemlje.

Ana Sedokova je poznata pevačica rođena 16. decembra 1982. godine u Kijevu. Takođe, bavi se i glumom i voditeljskim poslom, a u Rusiji je veoma popularna, a na Instagramu je prati 5,5 miliona ljudi. Pre Janisa Time imala je dva muža - od 2004. do 2006. bila u braku sa Valentinom Bjalkevičem, nekadašnjim kapitenom fudbalera Dinama iz Kijeva, koji je preminuo 2014. godine od tromboembolije pluća. Potom je bila u braku i sa ruskim biznismenom Maksimom Černjavskim od 2011. do 2013. godine, a takođe je godinu dana bila i u vezi sa još jednim biznismenom iz Rusije - Artjomom Komarovim od 2016. do 2017. godine.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.