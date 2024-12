"JOŠ SE NE ZNA...VIDEĆEMO" Obradović zabrinuo navijače nakon pobede Partizana nad Igokeom

Košarkaši Partizana savladali su ekipu Igokee u 11. kolu ABA lige rezultatom 107:80, a nakon meča govorio je trateg crno-belih Željko Obradović, a posebno se osvrnuo na stanje povređenih igrača.

FOTO: KK Igokea/Marija Vuruna/ABA liga

Obradović je analizirao meč uz poseban osvrt na Igokeu iskazavši poštovanje domaćinu.

- Imamo izuzetno poštovanje prema Igokei, analizirali smo i videli da igraju veoma dobro ove godine. Kompaktna ekipa, trebalo je da igramo najozbiljniji moguću utakmicu i uradili smo to. Čestitam Igokei do sada, želim sve najbolje. Čestitke igračima za utakmicu i da se zahvalim navijačima koji uvek ovde naprave sjajnu atmosferu.

Komentarisao je Dvejna Vačingtona i Ajzeu Majka koji su se nešto kasnije priključili timu, ali su danas bili najefikasniji.

- Bili su van treninga, to je problem. Vašington je imao taj odlazak u Ameriku, povratak i u ovom ritmu i kalendaru nije lako. Majk je bio nekih skoro 50 dana van treninga i imao je želju da se vrati. Ne možeš da se vratiš i igraš dobro, isto kao i Dvejn. Ušli smo u ritam u kom se nalaze, očekujemo još više. Radi se o dva momka koja su posvećena i vole da igraju, moram da vodim o svima, ne samo o njima dvojicom.

Nije ništa mogao da kaže o Lundbergu, kao i o Mariju Nakiću.

- Imao je ozbiljnu povredu, pukao mu je mišić sa strane. Želeo je da pomogne timu, ali to ne bi bilo dobro za njega. To je to, gledamo i videćemo kako će se razvijati. Pratimo Marija Nakića koji je dugo van, on se oporavlja, počeo je lagano indvidualno da radi. Kao i on i Ife.

Obradović se zahvalio navijačima u Republici Srpskoj.

- Nije samo jedna, bilo je u Baru. Slažem se, želim da se zahvalim ljudima iz Republike Srpske, kad god dođem, to je fantastično, odanost i privrženost klubu je neverovatna. Želim da se zahvalim u ime svih igrača iz Partizana.

Na kraju je iskoristio priliku da progovori o teškom ritmu.



- Pokušavamo da igramo ozbiljno svaku utakmicu, došli smo s velikim poštovanjem prema Igokeu i to radimo svaki put. Nije bitno da li je Evrolgia ili ABA liga, da to bude uvek tako. Čak i kad smo gubili. Jedna i jedina utakmica gde smo igrali slabo je bila protiv Fenerbahčea u Istanbulu, sve je bilo na jednu ili dve lopte, treba da nastavimo. To je nešto čime sam zadovoljan. Ovi momci u tom smislu su ispravni i znaju da je to prvi preduslov za dobru košarku.

Partizan seledeće nedelje iščekuje meč sa Albom u četvrtak od 19 časova u okviru Evrolige, dok ih u ABA ligi čeka veliki derbi protiv Budućnosti.

