"MNOGO SMO RADILI NA PROBLEMIMA" Janis Sferopulos prezadovoljan nakon trijumfa Zvezde nad Bajernom

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Bajern Minhen rezultatom 101:77 , u okviru 12. kola Evrolige, a nakon meča oglasio se i Janis Sferopulos.

Grk nije krio zadovoljstvo.

- Bila je odlična utakmica i odlična pobeda za nas. Mislim da smo od početka do kraja bili koncentrisani, kontrolisali smo igru u oba pravca. Odlično smo odigrali defanzivno protiv jednog od najboljih napada i odličnu odbranu na najboljeg skokrera Evrolige, kao i na Obstu, koji je oborio rekord. Mnogo smo želeli pobedu. Početak drugog poluvremena je bio odličan i imali smo dominantnu pobedu, što smo želeli, pogotovo odlična reakcija posle poraza u prošlom kolu. Čestistam svim igračima. Želim da se zahvalim navijačima na sjajnoj atmosferi - rekao je Sferopulos.

Čak 34 asistencije Zvezde, kako to komentarišete?

- Imali smo vremena da radimo, posle tesnog rasporeda. Radili smo na problemima i detaljima u odbrani i napadu. Imali smo odličnu timsku igru. Ne samo na asistencijama nego i defanzivno. Bitna pobeda zbog psihološke situacije za nas. Kada si fokusiran sve male stvari da radiš bolje, onda si bolji svuda. Mi smo tim koji igramo timski dobro. Ovih 34 asistencije je značenje tima, što smo mi bili.

O Dobriću.

- Da, nisam želeo da idem protiv nacionalnog tima Srbije. Poštujem klub i državu gde sam. Oni su tražili dva igrača, dao sam ih. Bilo je protiv nas, ali imamo igrače koji mogu da pokriju te pozicije."

Koliko je bitan bio Dobrić u odbrani na Edvardsu.

- Odradio je odličan posao Ognjen. Znamo kakav kvalitet ima. Bio je dominantan i ofanzivno. Vrhunski je odigrao odbranu na Edvardsu. Uzimao je odlične odluke. Sve je radio ispravno.Pokazao je karakter i zašto smo ga doveli.

Emocije.

- Ja nemam emocije, pošto mi moramo da igramo bez emocije. Odlična pobeda, oduševljen sam, ali moje misli sada idu prema ABA ligi i duelu sa Spartakom. Ne mogu da ostanem na jednoj utakmici, takmičenje traje dalje.

Ekipa je postigla 100 poena, odbrana je bila ključ?

- Naravno odbrana je uvek ključ. Mi znamo da Bajern ima odlične poentere, koji prostižu u proseku 90 poena. Mi smo ih zaustavili na 77. Ovo je odličan uspeh za našu odbranu. Kada igraš dobru odbranu, postižež i u napadu. Dozvolili smo im 10 poena u trećoj četvrtini. Tada imaš i dobar ritam u napadu.

Petrušev?

- Filip nam je pokazao svoj talenat i znanje. Očekujem da igra bolje. Imao je dobru utakmicu. Mislim da će da bude još bolji.

Kodi Miler-Mekintajer.

- To je ono što sam rekao igračima i što mislim. Košarka je timska igra. Nije bitno da li igrač postiže poene, već šta doprinosi na terenu, bilo to odbrana, asistencije, skokovi... On je naš startni plejmejker, odigrao odlično večeras za tim. Takođe i Jago je bio dobar.

