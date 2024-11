"IMAJU NAJBOLJI NAPAD, BIĆE TEŠKO, ALI IDEMO NA POBEDU": Dobrić oprezan pred meč sa Bajernom

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u petak od 20 časova ekipu Bajerna u 12. kolu Evrolige.

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je da očekuje težak meč protiv Bajerna, ali je dodao da "crveno-beli" mogu da ostvare pobedu u 12. kolu Evrolige.

Dobrić ove sezone u Evroligi igra prosečno osam minuta po utakmici.

- Stvarno nemam problem sa tim, to je odluka trenera, ali to ne znači da sam ja manje kvalitetan od igrača koji su u rotaciji i da je neko bolji od mene. To je jednostavno tako, u ovom trenutku je najbitnije da smo tim koji izgleda dobro, da kao tim igramo dobro, da pobeđujemo, što je cilj svih koji su u Zvezdi. Radiću koliko je potrebno, koliko trener traži od mene u ovom trenutku, za sada je to tako, a kako će biti dalje, videćemo, to se nikad ne zna - rekao je Dobrić.

Dobrić je naveo je da je Bajern kvalitetan protivnik.

- Pokazali su izuzetan kvalitet u ovom delu sezone, imaju najbolji napad trenutno u Evroligi, stvarno mislim da će biti teško. Ali naravno ništa nije nemoguće, igramo pred našom publikom, sve zavisi od nas. Mislim da imamo dobru ekipu koja se može suprostaviti njima u svakom pogledu i da možemo doći do pobede. Kažem, sve zavisi od nas i od toga koliko budemo fokusirani i šta budemo radili za pobedu - rekao je Dobrić.

Košarkaš Crvene zvezde Filip Petrušev izjavio je da očekuje reakciju saigrača posle poraza od Partizana u prošlom kolu Evrolige.

- Očekujem i da se vratimo na onu našu igru koju smo pokazali u prethodnih deset kola. Mislim da uz našu dobru igru i navijače možemo da ostvarimo pobedu. Ne znam šta nam je bilo na toj utakmici. Mislim da će sa dobrom energijom da bude totalno drugačije - rekao je Petrušev.

Košarkaš Crvene zvezde Rokas Giedraitis rekao je da očekuje težak meč protiv Bajerna.

- Bajern ima dobar tim, dobro su započeli sezonu, biće teško. Mi moramo naše stvari da ispravimo i sve će da bude u redu. Defanzivni i ofanzivni skok, defanziva jedan na jedan, to su bitne stvari - rekao je Giedraitis.

Košarkaši Bajerna su treći na tabeli Evrolige sa osam pobeda i tri poraza, dok se Crvena zvezda nalazi na 11. poziciji sa skorom 5/6.

