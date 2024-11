"NAJTEŽE IGRATI PROTIV PARTIZANA, ZVEZDA NIJE TOLIKO NEZGODNA...'' Saša Vezenkov o najtežim gostovanjima u Evroligi

Jedan od najboljih igrača u Evroligi, Saša Vezenkov, bio je gost podkasta "Triple Threat Show", u kom je Čima Moneke jedan od domaćina. Pored brojnih pitanja bugarski košarkaš je odgovarao na kratka pitanja o najboljim protivnicima, najtežim rivalima, kao i dvoranama u kojima je najteže irgati.

Foto: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

Upitan je gde mu je najteže da igra od gostovanja.

- Oaka i Partizan. Crvena zvezda nije toliko nezgodna. Znate, tu je bratstvo sa Olimpijakosom, i onda je prijateljski. Ali, Oaka i Partizan. Stari Makabi takođe - istakao je Vezenkov i pokazao da poštuje vezu srpskog i grčkog tima.

Najbolji odbrambeni igrač protiv kog je igrao:

- Džejms Gist. Sada? Ceo tim Fenerbahčea, kako me je Najdžel Hejs-Dejvis čuvao. Stalno sam razmišljao, on je na meni, šta da radim. Ljudi su mi rekli: "On te je zaustavio". Znao sam to, ali moj tim je pobedio. Baš su bili uporni.

Otkrio je i koji igrači su te do sada u Evroligi najviše oduševili.

- Karsen Edvards. Nisam verovao da će biti tako solidan. POn pokazuje konstantnost, Buker takođe. Žačgiris? Ne sviđa mi se kako igraju, iskreno. Ko još? Naravno, volim da gledam dobre igrače, ali Edvards i Buker su me najviše iznenadili. ti Džej Šorts me je iznenadio jer "radi posao". Gledao sam ga u Bonu, u Parizu, u Evrokupu. Znao sam da je dobar, a on igra odlično i u Evroligi. On nije tip igrača koji volim da gledam. To je isto kao i sa Lebronom i Janisom. Oni su odlični, ali volim da gledam Stefa karija i Luku Dončića.

BONUS VIDEO: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.