ŠAMAR KAKAV DENVER NE PAMTI! Nikola Jokić se crveni od stida posle istorijske blamaže

DENVER je doživeo najubedljiviji poraz u novijoj istoriju kada su u pitanju ligaški mečevi u Koloradu. Njujork niksi su pregazili Nagetse - 145:118 i sada se tim Majka Melouna nalazi van plej-of zone sa skorom 9-7.

Nikola Jokić opet nije razočarao, ali sigurno mu neće biti lako da izađe na ulice Denvera. Srbin je za prve tri četvrtine odigrao skoro 32 minuta, ubacio 22 poena (9/20 FG) i upisao po sedam skokova i asistencija, ali to je bila slaba korist za Nagetse.

Što se tiče samog meča. Prva naznaka velike razlike viđena je još krajem prve deonice, kada je od prednosti od 20:18, gost do isteka dvanaest minuta došao do 36:24. To je ipak bila samo najava katastrofe u sledećoj deonici. Razlika je rasla brzinom svetlosti i pre polovine drugog kvartala (59:36), a na pauzi je upravo bilo minus 23 iz ugla Denvera, koji je primio čak 76 poena.

Vruće je bilo na velikoj pauzi u svlačionici Denvera, ali... Probao je Meloun sa većim delom startera i u trećoj četvrtini nešto da učini, ali to jednostavno nije bilo moguće protiv raspoloženog suparnika, koji je meč završio sa 19 pogođenih trojki iz 36 pokušaja. Na početku poslednjeg kvartala izmenio je faktički čitav tim, pa i Jokića, kako bi se odmorio za naredne izazove.

U pobedničkom timu se istakao Ou Dži Anunobi sa 40 poena, što je njegov novi rekord karijere. Karl Entoni Tauns je dodao 30 i 15 skokova, dok je Džejlen Branson imao 23 poena i čak 17 asistencija.

Na drugoj strani je pored Jokića i Vestbruk imao doprinos sa 27 poena, dok su Džamal Mari i Majkl Porter Džunior imali 20 i 18, uz sedam dodavanja za koš jednog i deset skokova drugog igrača.

Poznato je da u NBA ligi "jedna lasta ne čini proleće", pa i ovaj poraz će brzo zaboraviti, ali teško da Nikola Jokić može sam da vuče ekipu ka rezultatima kakve su pravili prethodnih sezona.

