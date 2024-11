"CREVA NA SVE STRANE...": Potresna ispovest strica Boriše Simanića o borbi srpskog košarkaša

Sve priče oko povrede Boriše Simanića su ispričane. Mladi srpski košarkaš je na Svetskom prvenstvu u Manili doživeo tešku povredu nakon jednog bezazlenog udarca u predelu stomaka. Zbog toga mu je i odstranjen bubreg, a kroz kakvu dramu je prošao, obelodanjeno je u danima po povratku u Srbiju.

Međutim, ona lična, porodična priča, nikada nije bila objavljena do kraja.

Ali, nakon što se Srbija plasirala na Evropsko prvenstvo, a Boriša ponovo zaigrao za nacionalni tim, njegov stric Mladen se oglasio na Tviteru i podsetio kako je sve teklo.

- Kad sam prvi put posetio Borišu nakon povrede u bolnici Dragiša Mišović. Gledam ga, smršao 13 kilograma, iscrpljen, kateteri i creva na sve strane. Kažem mu, "nek si ti nama živ i zdrav, bavićeš se nečim, uz tebe smo". On se okrenu prema meni, duboko me pogleda u oči i reče: "Ja se vraćam košarci i biću u reprezentaciji opet". To je u tom momentu bilo 0,00001% realno. Snaga, volja, želja i evo ga u reprezentaciji opet. Sve je, ljudi, moguće, samo se ne treba predavati - naveo je Mladen Simanić.

Koliku je želju i volju za povratkom svom sportu i nacionalnom timu posedovao, nemoguće je definisati, ali Boriša je heroj Srbije.

