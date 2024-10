"SKANDAL, STVARNO SKANDAL"! Nemanja Nedović u neverici posle dešavanja u Litvaniji

Crvena zvezda poražena je rezultatom 86:84 na nezgodnom gostovanju u Kaunasu.

FOTO: M. Vukadinović

Meč je bio obeležen kontroverznim sudijskim odlukama, od kojih su mnoge išle u korist Žalgirisa, i završio se dramatičnim pogotkom Brajanta Danstona u poslednjoj sekundi.

Povodom čitave stiuacije, govorio je za medije i Nemanja Nedović.

- Ne može. Baš bolan poraz, pogotovo što smo se vratili iz velikog minusa iz prvog poluvremena gde nismo igrali kako treba, bili pasivni. Promenili smo to u drugom poluvremenu, vratili se u utakmicu i do kraja imali šansu da pobedimo. Ja sam sve u fazonu da pustim vreme da prođe, da se ohladi glava, da ne pričamo o sudijama, međutim, kada vidim sve klipove, jasno je da su sudije danas uticale na ovaj rezultat i zaista dugo nisam bio akter ovakve utakmice - rekao je Nedović za Sport Klub i dodao:

- Uz sve greške koje smo pravili i promašena slobodna bacanja, izgubljene lopte, sve to uzimam u obzir, ali jednostavno su neke situacije bile očigledne. Gledam klupu Žalgirisa i vidim da i oni vide da je faul u napadu, organizuju već odbranu, sudija donese totalno suprotnu odluku. Onaj moj faul u napadu, to je stvarno… To je minimalan kontakt bio, ja sam ga i rukom malo zakačio, on je čovek pao kao voz da ga je pokosio. On je pokušao da izvuče faul i uspeo je. Ko god misli da je to faul u napadu, taj nema pojma o košarci. Tri četvrtine su sudili ono što treba, nisu se puno mešali u gluposti i zadnjih pet minuta… Skandal, stvarno skandal.

