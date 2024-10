STOJAKOVIĆ ŠOKIRAO AMERIKANCE: Ono što je Peđa rekao o evropskoj košarci ostavilo je sve u čudu

Nekadašnji košarkaš Predrag Peđa Stojaković govorio je za podkast "Naklheds" o svom početku karijere, kao i o igračima koji su uticali na njega.

Stojaković je na početku istakao da su za njega presudni bili košarkaši sa prostora bivše Jugoslavije.

- U Srbiji imamo veliku košarkašku tradiciju. Generacija Vlade Divca, koji mi je bio saigrač kasnije... a učio sam i od njega i od Rađe i Kukoča i ostalih. NBA nismo mnogo gledali, jer je bilo previše rano, a i slabo koja utakmica bi dolazila do nas - počeo je priču Stojaković.

Potom je govorio o Grčkoj ligi devedestih godina, i zaprepastio Amerikance.

- Timovi koji imaju mnogo novca dovode veliki broj sjajnih igrača. Tada je u Grčkoj bilo igrača poput Dominika Vilkinsa i imao sam 17 godina kada sam igrao protiv njega, a on je bio na kraju karijere i prvu Evroligu je osvojio za Panatinaikos koji je posle osvojio još šest puta titulu. Ksavijer Mekdenijels mi je takođe bio protivnik, a ne znam koliko ih se sećate, Entonija Bonera i ostalih. Sjajni igrači, za mene je to bila priprema za NBA, da razumem atleticizam i fizičke predispozicije koje me čekaju kasnije. Imao sam pritisak da napravim nešto. I sećam se kada su me u Sakramentu pitali da li osećam pritisak pred plej-of košarku i odgovorio sam da ima pritiska, utakmica je važna. Pritisak je kada vlasnik uđe u svlačionicu i kaže ako izgubite, nema plate. To se događalo u Evropi. Ima toga i sada, samo manje. Igrao sam u halama gde je pušenje dozvoljeno, čak su i treneri pušili. To je bio deo moje karijere. Imao sam mnogo sreće što sam pronašao košarku, uvek sam sebe smatrao srećnikom zbog toga - rekao je srpski as koga su u Americi prozvali "Peja".

Podsetimo, Predrag Peđa Stojaković je za reprezentaciju Jugoslavije nastupao od 1999. do 2003. i u tom periodu je osvojio jednu bronzu i zlato na Evropskom prvenstvu, kao i zlato na Svetskom prvenstvu u Indijanapolisu 2002.

