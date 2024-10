''HAUARD JE BIO KLJUČ!'' Dobrić otkrio zbog čega su crveno-beli savladali Baskoniju

Crveno-beli su u Beogradu savladali Baskoniju (78:71), a izneo je svoje utiske nakon trijumfa i Ognjen Dobrić.

- Dobra utakmica odradili smo odličan posao posebno u odbrani. Mislim da smo se dobro spremili i ispoštovali sve, a sve je funkcionisali onako kako smo se dogovorili i vredno smo radili za to. Odlično je izgledalo i ostvarili smo pobedu što je jako bitno.

Hauard je bio bez šuta do kraja 3. četvrtine.

- To nam je bio plan, postavili smo takvu odbranu i držali se toga. Ja sam tu, čuvam njega, ali to je zasluga tima. Nismo mu dali da diše, da uđe u ritam, jer je to igrač koji može za 20 minuta da da 30 poena i ekipa je odradila dobar posao na njemu. To je jedan od ključeva.

Da li je Zvezda bila na vrhu tabele?

- Ne znam, imali smo dobrih startova i stvarno ne znam da li smo ikada imali 2-0. Među najboljima smo.

