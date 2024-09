"AKO RASPALIMO NAVIJAČE..." Čović iskreno o ambicijama Crvene zvezde

Predsednik košarkaškog kluba Crvene zvezde Neboja Čović gostovao je na Radio-televiziji Srbije i govorio o ambicijama kluba u ovoj sezoni.

FOTO:KK Crvena zvezda

Čović je istkao da su ciljevi jasni i da su realni.

- Na našoj Skupštini je bilo pokušaja da ciljeve okrenu. Prioritet nam je da odbranimo sva tri torfeja i da odemo što dalje u Evroligi i napravimo iskorak u Top 10. Mislim da imamo i dobar tim i stručni štab. Klub je dosta dobro organizovan i predstoji nam sezona sa skoro 95 utakmica - rekao je Čović za "RTS".

Dodao je i da ne treba biti nerealan u očekivanjima, kao i da ga poraz od Dubaija nije uznemirio.

- Ima više faktora. Ja se uopšte ne uzbuđujem zbog poraza. Dubai nije naivno gostovanje. Imate let od pet i po sati. Zvezda nije klub koji će zbog jednog poraza da pravi ne znam šta ili da pravi euforiju. Bilo je više faktora. Ekipa treba da "legne", da se uigra. Nismo imali nekoliko igrača, ne pričam to kao alibi. Ali, tu se videlo ono što Zvezda ne sme da ponaavlja i da radi. A, trofeji, oni se kupe u maju i u junu mesecu. Važno je da navijače ne "uspalite" sa nerealnim obećanjima, jer nam onda treba aparat za gašenje požara da to smirite - rekao je Čović.

Podsetimo, Crvena zvezda će početi novu evroligašku sezonu 4. oktobra protiv ekipe Pariza.

