"GOVORIM NA TERENU": Slukas otkrio kada završava karijeru

Grčki košarkaš Kostas Slukas otkrio koliko želi još da igra.

Iskusni plejmejker Kostas Slukas ima ugovor sa Panatinaikosom do 2026. godine. To bi mogao da bude njegov poslednji angažman.

- Neću previše igrati. Mislim da ću za dve, tri godine završiti karijeru. Kada mi ugovor bude istekao, neću ga produžavati. Želim dok igram da osatnem na visokom nivou rekao je Slukas, kako prenosi grčki "Sportal".

Slukas je sa atinskim "zelenima" prošle sezone osvojio titulu šampiona države, kao i Evroligu.

- Još nisam svestan uspeha iz prethodne sezone. Ono što mogu da kažem je da imamo još bolji tim nego onaj iz prošle sezone i da ćemojoš bolje igratib - rekao je Slukas.

Slukas je prošle sezone prešao posle godinu dana iz Olimpijakosa u Panatinaikos. promena sredine i odlazak u klub najvećeg rivala ima svoju cenu. Zbog toga je postao glavna meta navijača ekipe iz Pireja.

- U današnje vreme veliku ulogu igraju društvene mreže. One utiču na ljude na pogrešan način. Međutim, ja svoje odgovore dajem na terenu i kritike me puno ne dotiču. Slušam samo ljude bliske sebi - rekao je Slukas.

Zbog velikih tenzija nije bio deo oproštajnog meča Jorgosa Printezisa.

- Jako sam tužan što nisam bio da prisustvujem tako velikom događaju. On je bio sjajan igrač, igrali smo zajedno i on je moj prijatelj, ali takav je život i to sam morao da gledam na televiziji - rekao je Slukas.

