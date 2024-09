SVETISLAV PEŠIĆ GRMI! Srbija je na putu da dotakne dno kao Hrvatska

Selektor Srbije Svetislav Pešić veruje da je njegova zemlja na dobrom putu da doživi kolaps koji je doživela hrvatska košarka.

FOTO: Tanjug/AP

Naime Pešić je bio gost memorijalne utakmice posvećene Draženu Petroviću, pa je boravak u Zagrebu prilika da sa hrvatskim novinarima razgovara o aktuelnim košarkaškim temama.

Na pitanje da li mu smeta što mu u Srbiji i dalje mnogi ne veruju, Pešić odgovara.

- Ma jok. Nimalo. Znam i zašto je to tako. Gledajte, ja sam rođen u Jugoslaviji. U redu, dolazim iz Srbije, ali sam se rodio u zemlji koja se tada zvala Jugoslavija. U Srbiji sam malo vremena proveo. Kao mladić od 19 godina otišao sam u Sarajevo i u Bosni sam proveo veliki deo života. Zatim sam otišao u Nemačku. Kako kažu u Srbiji, ja sam tamo kao neka vrsta trenera gosta. Dođem i odem. Iskreno, puno više volim da me neko ceni i poštuje nego da me voli. To me ne zanima. Vole te oni koji sede tu po kafanama. Ja vodim drugačiji život. Biram ljude sa kojima ću piti kafu i s kojima ću se družiti“, objasnio je Pešić za Indeks, a potom dodao:

- Za sve ostalo nemam ni energije ni vremena. Drugo, jako sam britak i znam često da kažem ono što mnogi ne vole da čuju. Često sam znao da upozoravam ljude u Srbiji da smo na dobrom putu da dostignemo Hrvatsku u košarci. A to znači da smo i mi na dobrom putu da dotaknemo dno kao i vi. Ako se nešto ne promeni u glavama ljudi koji vode srpsku košarku i koji snose odgovornost, bićemo srećni ako se kvalifikujemo na Evropska i Svetska prvenstva. Olimpijske igre možemo zaboraviti. To ljudi ne vole da čuju. Zato nije ni čudno da nikad do kraja nisam bio integrisan u srpsku košarku".

