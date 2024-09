NAJVEĆI TRANSFERI U EVROLIGI: Grčki velikani ne štede novac u naoružavanju za narednu sezonu

JUBILARNU 25. sezonu moderne Evrolige otvoriće 3. oktobra u Berlinu najgori i najbolji iz prethodne, Alba i Panatinaikos. Iako je do premijere ostalo 25 dana, toliko i vremena za još neke promene u sastavima, timovi su 99 odsto kompletirani. Ovom prilikom fokusiraćemo se na najzvučnije letnje transfere i njihov uticaj na odnos snaga u sezoni pred nama.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Da krenemo od šampionske ekipe Panatinaikosa kojoj, za razliku od pretprošlog leta, nisu bili potrebni duboki rezovi. Trener Ergin Ataman primenio je estetsku hirurgiju i timu koji se minule sezone u hodu homogenizovao dodao tri nova sastojka. Vlasnik kluba Dimitris Janakopulos izazvao je detonaciju objavom da je potpisan ugovor sa Džedijem Osmanom, turskim krilom sa šest NBA sezona u Klivlendu i jednom u San Antoniju, od kojih se posebno izdvaja 2018/2019. sa prosečno 13 poena i 4,7 skokova. Košarkaš rođen u Ohridu, po majci Novopazarac, imao je veliku minutažu tokom sedmogodišnje karijere u najboljoj ligi sveta (22,7).

Ataman je iz Makabija doveo nekadašnjeg plejmejkera Crvene zvezde Lorenca Brauna, koji će u paru sa Kostasom Slukasom činiti moždano tkivo sedmostrukog osvajača Evrolige, iz NBA svog zemljaka, centra Omera Jurcevena. Talenat Fenerbahčea iz ere Željka Obradovića iza sebe ima tri godine u najboljoj ligi sveta i ukupno 130 mečeva u Majamiju i Juti. Momak rođen u Uzbekistanu 1998, visok 211 cm, kao "petica" sa šutem za tri poena širi repertoar visokih igrača "zelenih". PAO je ispratio Luku Vildozu u Olimpijakos i Oleka Balcerovskog u Unikahu, sa ovom dvojicom novajlija biće još ubojitiji nego prošle sezone, kada se na fajnal-foru poigrao sa Fenerom i Realom.

U Pireju se najteže podnose uspesi Panatinaikosa, pa se Olimpijakos naoružao do zuba za bitku za Atinu. Tankeri braće Angelopulos radiće duple smene da pokriju uvećanje klupskog budžeta za 7.500.000 evra, potrošenih na dve transfer bombe ovog leta. Jedna je povratak u najveću grčku luku Saše Vezenkova, vlasnika MVP titule Evrolige iz pretprošle sezone, kome je dozlogrdila klupa Sakramento Kingsa. Druga je francuski as Evan Furnije, bek/krilo sa 12 godina NBA karijere, tokom koje je imao i sezone na granici proseka od 20 poena po meču. Ovo su i najzvučnije akvizicije u međusezoni, koje redovnog učesnika fajnal-fora stavljaju uz rame najljućem rivalu. Pomenuli smo selidbu Vildoze u crveni deo Atine, iz Fenera je vraćen Tajler Dorsi, dok o opsesiji Panatinaikosom govori i to što je iz Žalgirisa doveden Kinan Evans sa teškom povredom kolena.

Real je ostao bez svojih amblema, penzionisanih Rudija Fernandeza i Serhija Rodrigeza, francuski centar Vensan Poarje prešao je u Efes, veteran Fabijen Kozer u Milano, dok je "kralj" najviše uzdrman gubitkom Geršona Jabuselea, kome su igre na Igrama u Parizu kupile NBA ugovor sa Filadelfijom. Plejmejkerska postava podmlađena je i osvežena Andresom Felizom iz Huventuda, onima koji ne gledaju dalje od Evrolige možda poznatom iz reprezentacije Dominikane. Blankosi su procenili da je Valteru Tavaresu potrebna pomoć, tako da su u prelaznom roku gledali u vis. Iz Bajerna je stigao 35-godišnji Serž Ibaka, centar sa 14 NBA sezona koji je proveo dva meseca u Realu tokom lok-auta 2011, iz Golden Stejta se u palatu u kojoj je rođen vratio krilni centar Usman Garuba, španski reprezentativac iz madridske školske klupe. Reklo bi se da je kraljevski klub ostao na sličnom nivou, dakle, pretendent na fajnal-for i titulu.

LASO SE VRATIO KUĆI NOVE trenere gledaćemo na klupama četiri evroligaška tima. Legenda Reala Pablo Laso neočekivano je napustio ekipu Bajerna i preselio se u rodni grad Vitoriju kao šef stručnog štaba Baskonije. Bavarci su se odlično snašli i ubedili selektora Nemačke, Kanađanina Gordona Herberta, da se vrati u klupsku košarku. Barselona je posle neuspešnog eksperimenta sa jednim Kataloncem, Rožerom Grimauom, prešla na drugog - Đoana Penjaroju, dok je debitant u Evroligi Pariz iznenadio javnost izborom Tijaga Splitera, bivšeg brazilskog NBA centra sa jednogodišnjim iskustvom kao pomoćni trener u timu Hjustona.

Poslednji iz kruga učesnika finalnog turnira je Fenerbahče. Trener Šarunas Jasikevičijus zavrnuo je rukave, krenuo u rekonstrukciju tima koji je preuzeo tokom prethodne sezone, iskoristio krizno stanje u Izraelu i opelješio Makabi. Prelazak sjajnog beka Vejda Boldvina iz Tel Aviva u Istanbul jedan je od najvećih transfera ovog leta, u paketu sa njim stigao je i Bonzi Kolson, statistički drugi najbolji igrač ponosa Izraela. Iz Milana su dovedeni Nikolo Meli i Devon Hol, iz Jute 24-godišnji hrvatski krilni centar Luka Šamanić, koji tokom četiri sezone u Americi nije uspeo da se izbori za mesto pod nemilosrdnim NBA suncem. Fener je na papiru jači nego prošle sezone, iako je ostao bez Nika Kalatesa i Jorgosa Papajanisa. Grčki duet ukotvio se na Azurnoj obali kod admirala Saše Obradovića.

Šta je srpski trener na klupi Monaka radio ovog leta, osim što je preveo na svoju stranu dvojicu igrača koji su imali veliku ulogu u eliminaciji njegovog tima u plej-ofu? Isposlovao je povratak u Evropu turskog asa sa sedmogodišnjim NBA stažom u timu Filadelfije. U kneževinu je stigao Furkan Korkmaz, koji je u sezoni 2019/2020. sa prosekom od 9,8 poena bio bitan igrač u rotaciji Siksersa. Ako su ga fanovi u Evropi zaboravili, nekadašnji biser sa Bosfora u timu Efesa je u najboljim godinama (27) i uz Furnijea je najzvučnije ime na spisku evroligaških pojačanja.

U tom društvu je i doskorašnji kapiten Partizana Kevin Panter, sada košgeterski adut Barselone, koja se čvrsto drži katalonske trenerske linije. Nisu svi navijači uvereni da je Đoan Penjaroja najbolje rešenje, niti im poverenje ulivaju pridošlice Jusufa Fal (Asvel), Džastin Anderson (Valensija), Huan Nunjez (Ulm) i Čimezije Metu (Detroit). Makabi je u plej-ofu prethodne sezone držao u šaci kasnijeg šampiona Panatinaikos, ali je ostao bez glavnih poluga. Uz već pomenute Brauna, Boldvina i Kolsona, Džoš Nibo se preselio u Milano. Trener Oded Kataš angažovao je osmoricu novajlija, Rokasa Jokubaitisa (Barselona), reprezentativca Južnog Sudana Venjena Gebrijela (Memfis), Džordana Lojda (Monako), Kobija Simonsa (Toronto)... Dopisni klub iz Beograda kreće od nule, ali ne treba ga ispisati iz plej-of trke.

Listu najzvučnijih transfera u evroligaškom ekosistemu zaključuje Vil Klajburn, pojačanje Virtusa iz ekipe Efesa, a zaključak je da su grčki velikani izazvali najjače potrese na letnjoj berzi.

