"ZVALI SU ME, NISAM ŽELEO DA ULAZIM U PRIČU" Ognjen Dobrić o novoj sezoni, Partizanu...

Povratnik u redove Crvene zvezde Ognjen Dobrić jedva čeka početak nove sezone, pošto je sa reprezentacijom osvojio bronzu na Olimpijskim igrama.

AdmiralBet ABA League

On je istakao da mu je drago što je ponovo u beogradu, posle godinu dana provedenih u Virtusu iz Bolonje.

– Drago mi je da sam ponovo kod kuće, a nadam se i da je na obostranu radost. Drago mi je što sam među mojim ljudima, mojom ekipom, mojim navijačima. Prosto, sve je ovde nekako moje, domaće. I nadam se lepoj, dobroj i uspešnoj sezoni, rekao je Dobrić za Maxbet sport.

On se složio sa konstatacijom bivšeg trenera Dejana Radonjića, da je najveća snaga Crvene zvezde osnova domaćih igrača.

– Mislim da je to baš naša velika prednost. Svi ti igrači su već prošli kroz Crvenu zvezdu, osećaju taj grb, klub, grad… Znaju prosto kako ovaj klub diše i nema potrebe da nešto tu sad dodatno objašnjavamo. Mislim da je ovo apsolutno najveći broj domaćih igrača koji smo imali i to je mnogo lepo, a tu atmosfera ne moze da bude loša. Samo da se malo poklope neke stvari, neki rezultati, da bude malo i sreće i to će da bude “ludilo”.

U Bolonji je ostao samo godinu dana iako je potpisao trogodišnji ugovor.

– Stvarno sam uživao tamo, imao super odnos i sa ljudima iz kluba i sa ljudima u gradu. To je stvarno jedan prelep grad, grad koji stvarno živi za košarku. Ipak, neke stvari se jednostavno nisu poklopile počev od te smene trenera Skariola pred sam start sezone sa kojim sam ja pravio dogovor. Bilo je tu puno uspona i padova, baš čudna sezona, pa onda i ta povreda…

Preko leta je ponovo bilo aktuelno da ga želi Partizan.

– Stvarno su me zvali. Svašta se tu pisalo, ali stvarno je bilo ponude. Međutim, nisam uopšte želeo da ulazim dublje u to jer nema potrebe ni da objašnjavam zašto. Nije to prosto moja priča. Nisam hteo ni iz poštovanja da nešto tu ulazimo u bilo kakvu priču tako da je ostalo sve na tome, na toj nekoj ideji koja je postojala sa njihove strane.

Ciljevi u novoj sezoni su poznati.

– U Zvezdi su ciljevi uvek isti u Zvezdi. Tri trofeja u domaćim takmičenjima, a u Evropi da se napravi što više. I mi igrači smo svesni toga, ali tu treba puno toga da se poklopi da bi došlo do iskoraka i nije samo do igrača. Moraš malo i sreće da imaš, moraju da se poklope neki rezultati, a treba ostati zdrav. Dakle, ne zavisi to samo od jedne stvari, to je process od tih 10 meseci koliko traje sezona, završio je Dobrić.

