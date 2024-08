MONEKE BAŠ LJUT: Oglasio se krilni centar i otkrio istinu oko transfera u Partizan

Košarkaš Baskonije Čima Moneke oglasio se povodom brojnih spekulacija koje su se pojavljivale tokom leta o njegovoj promeni sredine.

Sjajni krilni centar je ovim povodom rekao da je tokom celog leta znao da će ostati u Baskiji i da su ga jako pogodile lažne vesti koje su se pojavljivale tokom leta.

- Bio sam na odmoru kada sam dobio lažne vesti o sebi. Ono što me je razočaralo su privatne stvari o meni koje su ljudi širili, a nisu bile istinite. To me je naljutilo. Znao sam da neću odlaziti iz Baskonije i da ću se vratiti posle odmora - rekao je Moneke za "Noticias de Alava".

Podsetimo, on se tokom leta često dovodio u vezu sa Partizanom, ali do realizacije transfera nije došlo.

