"REKAO SAM TOPIĆU JEDNU STVAR..." Pokuševski udario na Ameriku i NBA ligu!

Novi košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski gostovao je u podkastu kod "Luke i Kuzme" i tom prilikom komentarisao svoj period karijere dok je nastupao u NBA ligi, i tom prilikom je bio vrlo iskren.

Najpre se dotakao povreda koju su prilično uticale na njegove partije u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

- Pre četvrte sezone desile su se dve povrede, vrlo nesrećne, skočio sam po skok, neko me je pokupio po nogama, pao sam na glavu i rame. Tu mi je iskočilo rame i to je trajalo mesec i po, dva. To je razlog zašto nisam bio u reprezentaciji to leto. Posle toga sam otišao u Oklahomu na pripreme, kako je krenuo trening kamp, mi smo došli do priče oko ugovora. Na dan kada smo mi krenuli te priče, taj dan sam se ponovo povredio. Skočio sam na nečije stopalo, izvrnuo zglob, pukla su mi dva ligamenta… Posle sam pričao sa Prestijem, generalnim menadžerom, on je rekao da si mogao da biraš kada ćeš da se povrediš, nisi mogao gore da izabereš. To mi je dosta poremetilo planove, ali ko zna zašto je to dobro - počeo je Pokuševski.

- Dolazak u Evropu u tom trenutku nije bio planiran… Na početku nisam dobio objašnjenje zašto nisam dobio šansu da igram, ali to su sve… Nisam mogao da utičem na to - nastavio je srpski reprezentativac.

Istakao je da mu je od velike pomoći bio Vasilije Micić.

- Dosta mi je pomogao Vasa, ja ga uvek pomenem jer to je bio težak period za mene. Prvih mesec i po dva nisam bio raspoložen... On je bio tu uz mene, davao mi je savete, gurao… Krenuli smo da treniramo redovno zajedno i puno sam trenirao, iz teretane sam izlazio kao izbacivač. On mi je pomagao psihički, svakodnevno smo pričali… Pričao mi je kako je on imao povrede, njegova iskustva, i da je on nekoj 26 godini proigrao na vrhunskom nivou. Ja sam u tom trenutku u Oklahomi imao 21, 22 i mladom čoveku puno pomaže kada neko sa iskustvom priđe i daje mu savete.

Kada je draftovan Nikola Topić, Pokuševski mu je poslao važnu poruku.

- Poslao sam mu poruku kada je bio draftovan, rekao sam mu da ako bilo šta treba, da mi se obrati ako mogu da mu pomognem. Poručio bih mu da ne veruje nikome u Americi, i da radi svaki dan kakvi god rezultati bili te sezone. Ako radiš jednu, dve, tri godine, to će sigurno da izađe, ali nije lako, stvarno nije. To je ono gde sam ja napravio prebačaj, u smislu da u toj četvrtoj sezoni nisam igrao, i na početku nisam trenirao kako treba, a to sam video tek posle par meseci kada sam krenuo da treniram kako treba i zahvaljujući naravno Vasi.

Podsetimo, Pokuševski je u Partizan stigao iz Šarlota.

