"BEOGRAD JE MALI GRAD": Čović o Filipu Petruševu i crno-beloj simfoniji

Predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović gostovao je u Jutarnjem programu TV "Prva" gde se dotakao mnogih tema vezanih za nastupe crveno-belih naredne sezone u ABA ligi i Evroligi, a pričao je i o pojačanjima.

Prvi čovek crveno-belih još jednom je govorio o Filipu Petruševu

- Mi nemamo više nijedno pojačanje, osim što smo razmišljali o Petruševu, svesni da je on igrač Olimpijakosa i da je on pod ugovorom tamo. I naravno, to je sada stvar koju će rešavati ljudi u Olimpijakosu. Ja njih potpuno razumem ako ne bude raspoloženja da se on pusti da ode u Zvezdu - rekao je Čović tokom gostovanja na TV "Prva".

Čović se dotakao dešavanja na Crno-beloj simfoniji koju je Partizan organizovao kako bi promovisao svoju novu ekipu. Ističe da je zgrožen dešavanjima i ponašanjem pojedinaca.

- Rekao sam oko Simfonije. To se stavlja u kontekst da sam pecnuo Partizan. Da li treba da ponavljam te vulgarluke koji su se dogodili na toj simfoniji, gde 90% ljudi ne znaju ni šta znači reč simfonija? Voditelj taj ili pevač se histerično smeje na neke uvrede upućene nekoj Vesni. Ja kažem nekoj, jer se moja supruga zove Vesna, ali i supruga Željka Obradovića. Vulgarluke prema sponzoru. I vi dođete da primite priznanje, oni vas izvižde, i onda kažu da je slučajno. Pa nije, bilo je organizovano. Kao što je organizovano na utakmicama. Pa kada gospoda koja vladaju u Partizanu budu uspela da reše, onda možemo da pričamo sa njima. Dotle neka ne prodaju demagogiju i prazne priče da li mi mirno spavamo. Mi mirno spavamo, od 20. avgusta nam se pojavljuju sitni komarci koji remete naše spavanje. Dobro pratimo šta planiraju i kakve pritiske prave.

Čović je potom istakao da Zvezda uvek pošteno čestita Partizanu na osvojenoj tituli.

- Nemamo u budžetu nikakvu stavku za sudije i zvanična lica, pošteno igramo košarku i osvajamo trofeje godinama unazad. Kad izgubimo ćemo pošteno čestitati. Hoćemo da eliminišemo tu bahatost, nerazumevanje, neznanje... Možete da budete bogati koliko hoćete, da nosite sat od 500.000 igrača. Ako volite klub, prodajte ga, imaćete da platite to igračima. Ne vodi se klub kao mašinska radionica. Za to treba škola, treba poštovati državu i Aleksandra Vučića, do njegovog dolaska se nije izdvajalo za sport koliko se izdvajalo sada.

Predsednik Zvezde podsetio je da je Zvezda prva organizovala događaj sa muzičarima, dok je u Filharmoniji bio sada već preminuli Ivan Tasovac.

- Zvezda je reči simfonija i avangarda koristila 2008. godine kada je pravila promociju tima kada je bio pokojni Ivan Tasovac u Filahroniji. Šta ja imam sa Simfonijom u Partizanu? Niti sam učesnik, niti duvač u orkestru, niti voditelj koji se smeje kao poslednji idiot ili kreten. To je zanimljivo, to je događaj, prezentacije ozbiljnog kluba. Super. Mislite da ne znamo? Beograd je mali grad, Srbija isto, sve se zna ko kako radi. Neki gledajući javne nastupe zaboravljaju gde su bili pre 15 ili 20 godina.

