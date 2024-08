CRVENO-BELA REFORMA: Evo ko sad vodi juniore KK Crvena zvezda i kakav je plan

Juniori KK Crvena zvezda počeli su pripreme za novu sezonu, a u ovo putovanje ušli su sa novim stručnim štabom i posebnim ambicijama.

Mlađe selekcije KK Crvena zvezda okupile su se početkom avgusta i počele sa radom u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

Taj vrlo važan segment rada jednog kluba tokom leta doživeo je promene, počev od novog koordinatora mlađih selekcija i trenera juniora. Taj odgovoran posao od ovog leta obavljaće Dragoljub Avramović, dok će na mestu njegovog pomoćnika biti Milan Majstorović.

Posao prvog trenera kadeta obavljaće Stefan Atanacković, Milan Josić vodiće pionirsku selekciju, Adam Petrović i Milan Vasović biće zaduženi za fizičku spremu svih mlađih selekcija počevši od juniorske.

Kompletan spisak svih trenera, pomoćnika i članova stručnog štaba mlađih selekcija KK Crvena zvezda:

Dragoljub Avramović koordinator/prvi trener juniorskog tima



Stefan Atanacković kadetski trenerStevan Jovanović pomoćni kadetski trenerMilan Josić pionirski trenerVuk Marićpomoćni trener pioniraĐorđe Opačić trener pratećih pioniraDanilo Mirjanić trener pratećih pioniraAdam Petrović kondicioni trener svih selekcijaMilan Vasović kondicioni junioraĐorđe Carević fizioterapeutVeljko Simović tim menadžer mlađih selekcija;

Najveću pažnju privukao je svakako dolazak Dragoljuba Avramovića koji je preuzeo posao koordinatora svih selekcija i prvog trenera juniorskog tima crveno belih:

- Kao i svakome, tako i meni dolazak u Crvenu zvezdu predstavlja veliki izazov. Svakome ko je na mom mestu ovo je veliki profesionalni izazov. Nadam se da će sve biti kao treba i kako smo zamislili - počeo je razgovor Avramović.

Šta su prioriteti u mlađim selekcijama, rezultat ili razvoj igrača za sistem Kluba i seniorsku košarku?

- Generalno, svi kažu proizvodnja igrača, ali jedno i drugo treba da se prati i kada pričamo o razvoju igrača, i kada pričamo i o rezultatima. Mislim da jedno bez drugog ne može. Naravno, nekada ne možeš ni da pobeđuješ stalno, niti da stalno osvajaš neke titule. I svaka utakmica, svako takmičenja i svaka sezona ima svoju težinu. Svakako mislim da jedno sa drugim treba da ide. Kroz to takmičenje, pobede i poraze, mi njima pravimo i neke navike, stvaramo karakter, sve to ide jedno sa drugim -

Dugo ste u ovoj priči i neko ko je izgradio ime kao trener koji sa velikim uspehom radi sa mlađim selekcijama i igračima?

- Nisam baš neko ko ima 80 godina, ali ovo mi je petnaesta sezona, i zaista je veliko zadovoljstvo, jer radim posao koji jako volim. Posebno sa mladim igračima, to su dečaci, kasnije momci, koji se iz meseca u mesec, iz treninga u trening, iz sezone u sezonu, menjaju, koji rastu i sazrevaju. Od dečaka koga ste upoznali sa 12-13 godina, pa kasnije sa 17-18 godina, i kasnije kada se sretnemo, a imaju 20 i neku godinu, tada vidiš da je postao odrastao, porodičan čovek. Rad sa mlađim selekcijama je malo drugačija stvar od treniranja seniorskih igrača. Uz sve to, postoje i te velike promene kod njih, škola, devojke, porodica, sve što utiče na rast i sazrevanje njih kao ljudi. Nije to lak posao, ali je veliko zadovoljstvo.

Pažnja medija je neuporedivo veća sada kada su mlađe selekcije u pitanju, da li to ometa rad i utiče na sazrevanje i razvoj igrača?

- Zavisi kako ko shvati i prihvata. Lično, ne obraćam pažnju na takve stvari, zaista poštujem neke ljude koji se bave novinarstvom, koji se bave analizom rada u košarci, i mlađih košarkaša i selekcija. Ima mnogo i saveta, viđenja stvari, mišljenja. Sve ih treba čuti, jer samo mudar čovek ne iskoristi priliku da sasluša nekoga i nečiji savet, viđenje…. Po meni, to, sa sve većom prisutnošću medija, ima veći uticaj ima na decu koja sa dolaskom tih medija stiču neku drugu sliku.

Starosna granica za igrače i odlazak u druge sredine i profesionalne sisteme je sve niža…

- Baš smo se nedavno u nekom košarkaškom društvu dotakli te teme o starosnoj granici i kako se košarka menja. Pa primera radi, uzmimo visinu nekih bekova, iz vremena kada smo mi igrali košarku. Danas Serhio Ljulj, Jago, igrači koji imaju tu visinu oko 180-185 cm verovatno ne bi prošli u današnjim selekcijama do seniorskh timova, jer nemaju visinu 195-200 cm što je bilo moderno krajem 90tih godina. Ta visinska i ta starosna granica zavise i iz nečijeg ugla gledanja. Šta je to mlad igrač ? U SAD je mlad igrač koji završio koledž sa 22-23 godine, a kod nas mlad igrač se smatra dečak koji ima 17-18 godina, sa 20 već nije mlad igrač? I kod nas taj momak od 20-21 treba da bude mlad igrač, da se tako tretira, i nadam se da će u našoj ligi biti više takvih igrača u rasponu od 19,20 do 22-23 godine. To je ono gde ja vidim prostor za napredak u našoj košarci, rekao je novi trener juniora KK Crvena zvezda i koordinator svih mlađih selekcija kluba.

(KK Crvena zvezda)

