"ŠTA ĆE BITI SA KLUBOM ME NE ZANIMA": Aleksa Avramović o produžetku saradnje sa Partizanom

Aleksa Avramović je na pripremama sa košarkaškom reprezntacijom Srbije gde odbrojava do početka Olimpijskih igara u Parizu, a u jednom intervjuu bio jedan od, ako ne i najbolji igrač košarkaške reprezentacije Srbije u Manili, a sada ima priliku da pokaže šta ume i u Parizu na Olimpijskim igrama.

FOTO: FIBA.Basketball

Ipak, imao jedan "rep koji se vuče", a to je pitanje statusa u klubu, a on je otkrio kakvo je stanje u tom slučaju.

- Ne zanimaju me te priče, trista posto sam fokusiran na reprezentaciju. Šta će biti sa klubom, to me ne zanima. U smislu da me u ovom trenutku ne dotačinje. Šta bude, biće - rekao je Avrmaović za "Meridian Sport".

Tek su odigrana dva trening meča iza zatvorenih vrata, ali je svestan da slede daleko ozbiljnije probe.

- Dobro smo odradili ove dve probe, naučili smo dosta iz toga. Čini mi se da smo drugu utakmicu igrali sa većim intenzitetom nego prvu. U smislu da smo povećali broj tih presečenih lopti, što nam je donelo dosta lakih poena. U narednoj nedelji nas čeka taj meč sa Francuskom, pa ćemo se onda u završnoj sedmici u Abu Dabiju sresti sa Australijom i SAD, za kraj sa Japanom, tu u Areni, pred našom publikom - dodaje Avramović.

Otkrio je i kakva je atmosfera u ekipi na ovim pripremama, kako se trenira i koje su želje i planovi.

- Treniramo jako. Pripreme su uvek dosta intenzivne. Dosta se trenira, dosta se dobija informacija, dosta se uči. Ali, svima je nama ovde lepo, svi volimo što smo u reprezentaciji. Nama je stvarno lepo. Uživamo… Stvarno je privilegija biti ovde. Ništa nije drugačija. Timska hemija je fantastična. Ostalo nam je još 20-tak dana, ni toliko, do odlaska na Olimpijske igre. Stvarno se spremamo jako i želimo da napravimo neki rezultat kojim ćemo obradovati naciju - zaključio je Avramović.

Reprezentacija već neko vreme trenira zajedno, a uskoro će krenuti i Olimpijske igre za manje od deset dana.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.