"POBEGAO SAM U SOBU I PLAKAO!" Željko Obradović otkrio kada mu je bilo najteže u životu i koliko se odrekao plata u Partizanu

Trener Partizana Željko Obradović gostovao je u emisiji „360 stepeni” na TV N1.

Posle prvog dela intervjua emitovanog pre nedelju dana, u kom je najtrofejniji evropski strateg govorio o ostvarenim rezultatima u minuloj sezoni, prelaznom roku, odlasku pojedinih nosilaca i potrazi za pojačanjima, Obradović se u nastavku osvrnuo na najteži trenutak u karijeri, najbolji tim koji je trenirao, šansama reprezentacije Srbije na OI u Parizu, a govorio je i o prvoj sezoni od povratka u klub kada je doživeo ranu eliminaciju u Evrokupu…

- Kića me je doveo u Partizan, Moka Slavnić je bio trener. Pošto je Kića bio moj idol, pamtim tu 1973. godinu kada je igrao za reprezentaciju na EP u Barseloni gde je bio među najboljima, tu kreće moja ljubav prema košarci. Ja sam došao u Partizan, proveo sedam godina, Kića je bio najbitniji čovek u odluci da mi ponudi da budem trener. Imali smo taj razgovor, iz patika sam postao trener Partizana i ljubav je tad počela. Ogromna ljubav koja nikad nije prestala i sve je veća i veća. Dve godine sam bio trener Partizana, prve smo osvojili sve tri titule. Imao sam ponude već posle prve godine da idem u inostranstvo, i desilo se bukvalno da te druge godine nisam primio nijednu platu – radio sam besplatno te 1992. S tim što smo prethodno dobili premije za osvojene titule i tražio sam da se isplati igračima, a meni kad dođe red na mene. To vreme nikad nije došlo. Kića me je pitao šta sam primio, rekao sam ništa i rekao mi je da idem. Otišao sam posle te sezone u inostranstvo, kad sam se prvi put vratio u Beograd platio sam dve garnititure dresova i trenerki da se još više odužim Partizanu za priliku koju mi je dao.

Tri godine prošlo je od povratka Obradovića kući. Partizan je sada već redovan učesnik Evrolige i treću godinu zaredom će igrati u elitnom takmičenju. Ali u prvoj sezoni crno-beli su doživeli težak poraz od Burse, koji je bio ozbiljan udarac za klub.

- Pozvao sam predsednika Ostoju Mijailovića i rekao: „Znam da ti je teško. Prema meni sada nemaš finansijske obaveze”. On je bio u čudu, rekao je Željko, hvala ti. Nisam primio četiri plate do kraja te sezone. To je Partizan za mene. Toliko mi znači, jer znam da idu priče koliko Željko Obradović zarađuje.

Dotakao se potom činjenice da je za navijače on najveće ime i „zvezda” crno-belih.

- Ja sam već jednom na tu temu u šali rekao da ja nisam Zvezda – ja sam Partizan. Verujem da igrači treba da budu uvek u prvom planu. Ne mogu da utičem na to kako me ljudi doživljavaju, ali sve što mogu radim da sebe sklonim u drugi plan. Ne volim da budem izložen svetlima. Mislim da mi je previše. Imam konferencije posle utakmica i novinari imaju pravo da me pitaju. Mi svi koji radimo u klubu smo servis igrača i cilj je da im košarka jedino bude u prvom planu.

Obradović je pred kraj prethodne sezone potpisao novi ugovor sa klubom iz Humske na još dve sezone, a po njegovim rečima, ne nazire kraj svoje karijere.

- Imam mnogo energije i snage i osećam se sjajno. Nastavićemo da radimo, nadam se da ćemo napraviti sjajnu ekipu. Što se tiče planova na duže... mislim da to nije dobro. Svako jutro koje se probudite je prilika. Privilegija da se posle 28 godina vratim da živim u svoj grad me čini zaista srećnim i zadovoljnim.

Govorio je zatim o najtežem trenutku u karijeri.

- Pamtim utakmicu protiv Italije (1999) gde su lopte bile u rukama Divca i Bodiroge koji su bili fantastični igrači i promašili su neke zicere, ja sam to doživeo tako što sam pobegao u sobu i plakao. Video me je samo pokojni ekonom Ivan i zamolio sam ga da to ne podeli ni sa kim. To mi je bila zaista teška situacija. Ljudi su me mnogo puta pitali i sada kažem, reprezentacija iz Atalante 1996. je najbolji tim koji sam ikad trenirao. Tu su bili Đorđević, Paspalj, Danilović, Divac, Savić… To je najbolji tim koji sam ja ikad trenirao u mom životu. Posle toga su već počeli mlađi da dolaze u reprezentaciju. Ja sam eto plakao zbog toga što smo bili treći, a onda su došle neke stvari koje su mi pomogle da steknem iskustvo da u nekim situacijama drugačije reagujem. Naravno da je bilo teških trenutaka, bilo je na sreću i mnogo dobrih stvari… Kad bih se sad vraćao koliko finala sam igrao, trofeja osvojio, to je sve ispričana priča. Ono što je ispred tebe je najvažnije, ako tako ne razmišljaš, onda si u velikom problemu - kaže Obradović i dodaje:

- Na primer, najbolji igrač svih vremena je Majkl Džordan, 15 godina je igrao u NBA ligi, šest puta je osvojio, je l' to znači da je onih devet godina bio totalno neuspešan? Uvek može da se gleda različitim očima. Kad se krene u Evroligu, jedan tim će biti prvak. Po toj logici samo Panatinaikos je napravio rezultat, ostali ne. Pa nije baš tako. Postoje i neke druge stvari, ne samo rezultat, a ja ću da ponovim da ovo što se dešava s Partizanom je neverovatno, to nema nijedan drugi klub, ne u Evropi, na svetu. Uz ekipe iz NBA smo najgledaniji klub na svetu.

Što se tiče učešća na Olimpijskim igrama, reprezentaciji Srbije poželeo je sreću uz poruku da će navijati za njih svim srcem.

- Nije važno kako meni deluje, već Kariju Pešiću. Ja sam sigurno najveći navijač reprezentacije. Sećam se s kojom željom i strašću smo se mi okupljali, ništa ne motiviše kao igranje u reprezentaciji. Možda mi je jedino žao što nisam osvojio zlato na OI. Pešić od trenutka kada je došao ima veliku podršku. Spisak je objavljen, možemo samo da im poželimo da nemaju povrede i da budemo uz ekrane, ili uživo uz njih i da ih bodrimo.

Govorio je i o nastupu Nikole Jokića, i tome koliko je revolucionarno uticao i na NBA ligu.

- Pričamo o igraču koji dominira u NBA ligi i svetskoj košarci, tri puta bio MVP, trebalo je i četiri. Nema dileme da je najbolji igrač ikad sa ovih prostora, vode se polemike, ali to je moje mišljenje. Ako je MVP najbolje lige na svetu, njegov dolazak u reprezentaciju i te kako utiče na igru. Voleo bih da igra, to su njegove odluke. Kad neko igra u takvom ritmu i toliko vremena, ne znamo u kakvom je stanju. Nikola Jokić kad je otišao u NBA je bio takav kakav je bio, ali neko je napravio model igre koji mu odgovara. To je trener njegov i prepoznao je stvari koje može da radi. Imate drugi primer timova koji to slede. Imate na primer Sakramento koji to isto pokušava da radi sa sinom Sabonisa (Domantas Sabonis).

Kad se govori o reprezentaciji, da li postoji šansa da Obradovića ponovo vidimo na klupi iste?

- Ne, mislim da je to iza mene. Ja sam to završio odavno, 2005, skoro 20 godina je prošlo od tada. Neko sam ko prati reprezentaciju, raduje se svakom uspehu, mislim da ima mnogo mladih ljudi koji bi to mogli da rade na izvanredan način. Ako neko misli da mogu da pomognem, ja sam tu, ali iz senke.

