DŽORDAN O JOKIĆU: ''Nikola je jedan od najpotcenjenijih i najsmešnijih ljudi koje sam upoznao''

Američki košarkaš Deandre Džordan delio je svlačionicu u Denveru sa Nikolom Jokićem, a ispričao je i nekoliko anegdota sa njim i još jednim srpskim igračem.

Pored Jokića, interesantan mu je bio i Boban Marjanović.

- Brate, znaš šta je ludo… Video sam Bobana i Jokića kako rade nešto poput tri poljupca. Setio sam se kako sam to viđao u Evropi, ali ljudi se tamo ljube po dva puta, ne tri. Odmah sam pitao Jokića zašto se tri puta ljubi sa Bobijem - rekao je Džordan gostujući kod Pola Džordža i nastavio:

- On mi kaže kako je to srpski običaj, a ti si tamnoputi Srbin (smeh). Jednog dana, posle neke pobede, prišao mi je i pomislio sam: ‘Čoveče, to je to, dešava se’. Pomislio sam kako ne smem da uprskam, jer ako bih uprskao verovatno bi mi rekao da više nisam tamnoputi Srbin. Poljubili smo se tri puta i rekao mi je da sam bio dobar. Posle toga je to postala naša stvar. Sada me zovu Džordanović. I meni je to skroz kul.

Detaljnije je pričao o Jokiću, jednom od najboljih košarkaša današnjice.

- Da vam kažem, Nikola je jedan od najsmešnijih i najpotcenjenijih ljudi koje sam upoznao. Nekada se čak i ne trudi da bude smešan. Neverovatno je prizeman lik, okrenut porodici, košarka mu je nešto u čemu je je*eno mnogo dobar. On je lik koji voli da uživa u trenutku. Voli košarku, ali košarka mu nije sve, nije ono što on jeste kao osoba, ne definiše ga to u životu.

-Ne dozvoljava da mu košarka upropasti vreme kod kuće, sa porodicom i to mi je sjajno. Jako je smešan lik, kada pokušava da izbegne neku situaciju, pravi se kao da ne zna da priča engleski (objašnjava kako se Nikola izvlači iz situacija prim. aut). Svi naravno znamo šta radi (smeh). Jedan od najboljih saigrača koje sam imao u karijeri, jako je nesebičan, a na terenu je čudovište - podvukao je Džordan.

