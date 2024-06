LEDEJ SE NA SRPSKOM OPROSTIO OD PARTIZANA: Ove reči "grobari" će pamtiti zauvek! (FOTO)

Doskorašnji košarkaš Partizana Zek Ledej oprostio se od crno-belih emotivnom porukom na društvenoj mreži Instagram.

FOTO: M. Vukadinović

On se zahvalio navijačima, stručnom štabu i saigračima, a poslednja poruka je posebno emotivna.

- Zaista, hvala Vam od mene i moje porodice za prethodne tri godine. Bila je to sjajna avantura, uz neke teške i mnoge lepe momente, rastao sam u životu uz njih. Hvala zemlji Srbiji što me je ugostila i što sam se osećao kao kod kuće. Hvala Grobarima koji su me naučili pravoj strasti i verovanju koje može jedna navijačka grupa da ima. Ono što možete da uradite je neverovatno i u momentu je nemerljivo. Hvala svim saigračima i stručnom štabu na tri godine prijateljstva i neverovatnih sećanja koje smo izgradili kroz rad i glad za najvećim visinama. Hvala medicinskom osoblju i klubu, hvala za rast od Evrokupa do Evrolige i hvala na velikoj podršci od dna do vrha. Najviše, hvala treneru Obradoviću koji je verovao u mene. Ekstremno sam zahvalan što si me učio i što si mi pomogao da rastem kao osoba u poslednje tri godine - naveo je Ledej.

Poslednja rečenica bila je posebno emotivna, a Ledej ju je napisao na srpskom jeziku.

- Iako ću sledeće godine obući drugi dres, krvariću crno-belo zauvek. Volim te, Partizane - poručio je na kraju američki košarkaš.

BONUS VIDEO: VELIKI PEH: Ovako se Nikola Topić povredio na večitom derbiju Zvezda - Partizan

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.