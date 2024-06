HITNO SAOPŠTENJE "DELIJA: Zvezdini navijači se zbog Kosova oglasili o povratku Nikole Kalinića u Zvezdu!

Crvena zvezda je nastavila da na "letnjoj košarkaškoj pijaci" pravi važne poteze, a poslednji je izazvao i reakciju "delija".

Podsetimo, nakon što je litvanski košarkaški reprezentativac Rokas Giedraitis produžio saradnju sa crveno-belima, pa u klub koji je osvojio i ABA ligu i srpsko prvenstvo stigao novi centar Uroš Plavšić, nastavilo se sa osnaživanjem tima.

Produžen je potom ugovor sa kapitenom Brankom Lazićem i sa Milošem Teodosićem, u sredu je "palo" i prvo inostrano pojačanje u letnjem prelaznom roku, i to impresivno, američki bek Ajzea Kenan novi je košarkaš Crvene zvezde (posle iskustva u Olimpijakosu, ali i NBA timovima Hjustona, Filadelfije, Čikaga, Finiksa, Minesote i Milvokija).

Ali tu nije bio kraj.

U petak su crveno-beli objavili vest: dugogodišnji reprezentativac Srbije Nikola Kalinić vratio se u Zvezdu. I to je dovelo do reakcije "delija", koje su mu svojevremeno zamerale na jednoj izjavi o Kosovu i Metohiji u opširnom intervjuu.

KK Crvena zvezda Meridianbet sa ponosom obaveštava javnost da se osvajač dve triple krune sa Crvenom zvezdom, Nikola Kalinić vratio kući!



Saopštenje najvatrenijih navijača Zvezde "Novosti" vam prenose u celosti:

"Delije žele Nikoli Kaliniću novom-starom pojačanju da požele dobrodošlicu u klub i da se još jednom prisetimo koliko naš igrač ima veliko srce!

Nakon nesporazuma koji se desio tokom jednog intervjua nikome nije svejedno. Ali pošto je Nikola veliki čovek i Srbin, uvideo je da to može uneti nemir među ljude i dao saopštenje u kome je sve to demantovao.

To nije bilo sve. Kako bi dokazao na delu koliko mu je stalo do Kosmeta i Srbije, on je svoju jednu platu u iznosu od 100.000 evra donirao narodu na Kosmetu! Delije ovaj gest znaju da cene i nikada neće zaboraviti kakvo je njegovo pravo mišljenje o ovoj temi. Zato želimo Nikoli dobrodošlicu i da nastavi da se bori za crveno bele boje, Srbiju i Kosmet. Nikola, Srbine, dobro došao", objavili su najvatreniji zvezdaši.

Nikola Kalinić - ugovor, biografija

Kalinić je potpisao čak trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom i predstavljaće ogromno pojačanje kluba u čiju istoriju je već ugradio šest trofeja u dve sezone.

"Zvezdaši znaju ko se vratio: čovek koji daje sve na terenu, i donosi sve: koševe, skokove, asistencije, požrtvovanje, borbenost, čvrstu igru u odbrani, i znanje koliko je teško, ali i lepo nositi dres Crvene zvezde. Kalina, dobro došao kući – u svoju crveno-belu familiju i našu Crvenu zvezdu!", naveli su crveno-beli u klupskom saopštenju.

Kalinić, 32-godišnje krilo, ima olimpijsko i Mundobasket srebro sa Srbijom, osvojio je Evroligu sa Fenerbahčeom 2017, bio je 2022. MVP ABA lige, tokom svog drugog mandata u Zvezdi, posle kog se otisnuo u Barselonu. Iz nje se i vratio među crveno-bele za koje je igrao u sezoni 2014/2015. i u pomenutoj 2021/2022. Nosio je još i dresove Vojvodine, Radničkog iz Kragujevca, Fenera i Valensije.

