"MOJA JE ODLUKA DA NAPUSTIM PARTIZAN!" Tristan Vukčević presrećan u NBA: "Bilo je teško u Evropi!"

Tristan Vukčević je usred sezone našustio Partizan i uputio se u NBA ligu. U sinoćnjem porazu Vašington Vizardsa od Čikago Bulsa (105:107) je zabeležio i prve poene, a svoje utiske izneo je za dopisništvo Radio-Televizije Srbije u Čikagu.

FOTO: M. Vukadinović

Vukčević je rekao da mu podrška navijača mnogo znači.

– Bilo je stvarno super. Znam da u Čikagu ima dosta Srba. Lepo se osećam jer su me svi dobro prihvatili. Kada izađem na teren sjajno mi je i to mi dosta pomaže, poručio je bivši košarkaš Partizana.

Dodao je i da mu nije bilo lako u Evropi, kao i da se još uvek prilagođava na Ameriku.

– Nije bilo lako dok sam igrao u Evropi. Super je što sam sada ovde, totalno drugačije igram, moram to da prihvatim i naučim njihovu košarku.

Na kraju je dodao da zna da je njegov odlazak iz Partizana iznenadio sve, ali da se ne kaje i da je želeo da dođe u NBA ligu.

- Dobro, plaćeno je obeštećenje u Partizanu. To je bila moja odluka. Hteo sam da dođem ovde. Ne znam koji je plan dalje, idem dan po dan. Ovo radim ceo život, nije mi problem da uđem brzo u sistem. Volim da igram košarku. Što više sam na terenu to mi je bolje - poručio je on.

Vukčević je u sinoćnjem porazu od ekipe Čikago Bulsa postigao šest poena uz tri skoka.

BONUS VIDEO: ZVEZDA DOČEKALA: Nikola Topić trenira

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.