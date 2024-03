KAKO SE RAZDANILO ZVEZDI: Ovacije maestru Teu, Nedović kakav treba da bude i standardni Bolomboj

POSLE 52 dana i šest uzastopnih poraza, Zvezda je osetila osvežavajući ukus evroligaške pobede. Ne znači ništa za odavno izgubljenu perspektivu u Evroligi, znači mnogo za samopouzdanje pred bitku za jadranski trofej.

Foto Evroliga

Crveno-beli su u meču 31. kola sa Virtusom u „Areni“ dokazali sebi da još mogu da pobeđuju u konkurenciji najboljih evropskih ekipa - 94:79.

Najmanji broj gledalaca ove sezone gledao je zabavnu košarku u prvom poluvremenu. Bilo je svega u susretu jednog tima bez šanse za prolaz i drugog bez identiteta u poslednjih nekoliko utakmica. Zvezda je u svom delu šou programa predstavila čak devetoricu igrača u rasponu od tri do sedam poena, dve asistencije iz Teodosićeve magične knjige, šuterski festival sa šest trojki iz 11 pokušaja, Ilića na kaljenju u duelima sa Šengelijom i Mikijem. Najefektniju tačku sačuvala je za kraj prvog dela, kada su Tobi i Teo pogodili dve trojke u poslednjih šest sekundi.

Taman toliko iznosila je prednost na pauzi. Mogla je da bude i veća da su crveno-beli ličili na iole ozbiljniji defanzivni tim. Neke greške ne viđaju se ni na treninzima školica košarke. Delimično su i posledica pozicije na tabeli, pogled sa 16. mesta neminovno je više uperen ka napadačkom aspektu nego ka odbrambenom.

U nastavku je Nedović demonstrirao šta sve ume sa loptom, šteta što takvih izvedbi nije bilo više dok se igralo za neku nagradu. Zagrejao je dlanove preostalih, najodanijih navijača, kada je pogodio za dvocifrenu prednost. Zvezda ne bi bila tu gde jeste da ima čvršću konstrukciju. Trojke Šengelije i Lundberga očas posla su podesile semafor na egal, iako je u igri Virtusa bilo mnogo elemenata anarhije, nekarakteristično za tim trenera Bankija.

U tome ne mogu da se takmiče sa Zvezdom. Na krilima pesme razgaljene publike leteo je po terenu nezaustavljivi Nedović, u trećoj četvrtini ubacio 16 poena i vratio prednost nad protivnikom koji je igrao uglavnom na jednu kartu - Šengeliju. Slavlje je dostiglo kulminaciju posle Teodosićeve asistencije za Bolomboja, jedne od onih koje vidi samo on i možda jedan krupniji momak iz Sombora.

- Ole, Teooo - zagrmelo je u „Areni“ kada je Teo seo na klupu 49 sekundi pre kraja.

Zahvalio se publici na pomalo izvinjavajući način, kao da želi da joj poruči koliko mu je žao što zajedno nisu ispunili Zvezdine evroligaške ambicije ove sezone.

C. ZVEZDA - VIRTUS 94:79 (21:23, 27:19, 26:23, 20:14)

DVORANA „Beogradska arena“. Gledalaca: Sudije: Mogulkoč, Kortes, Racis.

C. ZVEZDA: Smart, Lazarević, Teodosić 11 (2/3 za tri, 9 as), Hanga 3 (7 as, 7 sk), Davidovac 11 (5 sk), Mitrović 10 (5 sk), Tobi 7, Bolomboj 15 (7/8 za dva, 5 sk, 3 bl), Ilić 5, Nedović 25 (6/7 za dva, 3/5 za tri, 7 as), Gedraitis 7, Gilespi.

VIRTUS: Lundberg 15, Belineli 14 (3/11 za tri), Pajola 5, Dobrić 2, Maskolo, Lomaš 3, Šengelija 25 (7/13 za dva, 2/6 za tri), Miki 8, Polonara, Žižić, Danston 2, Abas 5.

