KONAČNO: Nikola Jokić i Denver su se domogli vrha - u NBA ligi je sada prava "ludnica" (VIDEO)

Nikola Jokić i dalje hara NBA ligom, a nagrada za sjajne partije, a i učinak 9-1 od Ol-star utakmice, došla je u dvostrukom vidu.

Jedan je da su Denver nagetsi konačno uspeli da se domognu vrha tabele Zapadne konferencije, a druga je da su vodeći američki mediji "priznali" da nema boljih od aktuelnih šampiona, pa tako i ESPN, i Atletik, i CBS, na svojim rang-listama od ove sedmice na prvom mestu imaju ekipu čiji je centar dvostruki MVP lige iz Srbije.

Podsetimo, u velikom preokretu Denvera, koji je od "-22" došao do pobede nad Torontom, o čemu su vas "Novosti" već izvestile, Nikola Jokić je imao partiju za NBA istoriju. Bilo je to dovoljno da se dođe do učinka 45-20, a na taj učinak je sada "spala" dosad vodeća Oklahoma.

Ekipa Tandera je, naime, kod kuće izgubila od Indijane sa 111:121 (za šta su najzaslužniji bili Majls Tarner sa 24 poena, te Siakam i Haliburton sa po 18, s tim da je plejmejker Pejsersa imao i 12 asistencija i dve blokade), pa je došlo do promene na samom vrhu "zapada".

Naravno, mladi tim iz Oklahome, u kome je i ovoga puta bolji od ostalih bio MVP kandidat Šej Gildžis Aleksander, sada sa 30 poena, 10 skokova, pet asistencija, dve "krađe" i jednom blokadom, ima ogroman potencijal, pa će se do kraja uobičajenog dela sezone sigurno i dalje voditi velika borba za prvo mesto u konferenciji.

Na to, svakako, pretenduje i Minesota, koja je, i pored "gubitka" povređenog Karl-Antonija Taunsa, nastavila sa impresivnim partijama. Do učinka 45-21 nastavka "disanja za vrat" Nagetsima i Tanderima, ona je stigla pobedom u malom derbiju "zapada" nad Los Anđeles klipersima - 118:110.

Entoni Edvards se razgoropadio na ovom meču, ubacio je 37 poena za Minesotu, a izvrsno su ga pratili Aleksander-Voker sa 28 koje je dao kao rezerva i Konli sa 23, dok su kod Klipersa bolji od ostalih bili Pol Džordž i Džejms Harden, ali daleko ispod svog nivoa. Prvi je šutirao 5/11 iz igre i završio sa 22 poena, a Harden je imao 4/10, uz 12 poena. Zajedno su devet puta izgubili loptu.

Boban Marjanović iznova nije igrao protiv svog bivšeg kluba, a njegov Hjuston je, iznova, pobedio ekipu San Antonija, sada sa 101:103, dok je jedan drugi centar bio u centru pažnje na utakmici u Sakramentu.

Tamo su Kingsi iznenadili drugi najbolji tim Istočne konferencije, Milvoki bakse, a u velikom trijumfu od 129:94 (koji nije sprečilo 30 poena Adetokumba, a svakako ni očajan šut Lilarda od 2/12 i svega 10 poena) posebno se istakao trio "kraljeva".

Foks sa 29 i rezervista Monk sa 25 poena su to učinili u košgeterskom smislu, a Domantas Sabonis (22 poena i 11 skokova, ali i i osam asistencija) jer je sa 47. uzastopnim dabl-dablom oborio klupski rekord Džerija Lukasa, rekord koji je bio na snazi od 1968.

Nikola Jokić u nestvarnom ritmu

U deset mečeva od Ol-star vikenda, Jokićeva statistika je u tripl-dabl ritmu:

Prosečno ostvaruje 26,7 poena (uz realizaciju šuteva iz igre od čak 60,5%), 13,6 skokova, 10,6 asistencija, ali i dve krađe i jednu blokadu po meču. Dok je on na terenu, Denver po meču prosečno daje 19,4 poena više nego što ih prima.

Protiv Toronta je odigrao - ovako:

NBA rezultati - danas / sinoć

Njujork (38-27) - Filadelfija (36-29) 106:79



Memfis (23-43) - Vašington (11-54) 109:97San Antonio (14-52) - Hjuston (30-35) 101:103Juta (28-37) - Boston (51-14) 107:123Sakramento (37-27) - Milvoki (42-24) 129:94LA klipers (41-23) - Minesota (45-21) 100:118

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, prvo mesto drže Denver i Oklahoma sa učinkom od po 45-20, Minesota ima 45-21, a slede Los Anđeles klipersi sa 41-23, Nju Orleans sa 39-25, Finiks sa 38-27, Sakramento sa 37-27, Dalas sa 37-28, "probuđeni" Lejkersi sa 36-30 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 51-14, a za njim slede Milvoki sa 42-24, Klivlend sa 41-24, Njujork sa 38-27, Orlando sa 37-28, Indijana sa 37-29, Filadelfija sa 36-29, Majami sa 35-29...

Kada igraju Nikola Jokić i Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

četvrtak 14. 3. - u gostima protiv Majamija od 00.30

subota, 16. 3. - u gostima protiv San Antonija od 1.30

nedelja, 17. 3. - u gostima protiv Dalasa od 20.30

sreda 20. 3. - u gostima protiv Minesote od 2.00

petak, 22. 3. - kod kuće protiv Njujorka od 2.00

nedelja, 24. 3. - u gostima protiv Portlanda od 3.00

utorak, 26. 3. - kod kuće protiv Memfisa od 2.00

četvrtak 28. 3. - kod kuće protiv Finiksa od 3.00

subota, 30. 3. - kod kuće protiv Minesote od 2.00

nedelja, 31. 3. - kod kuće protiv Klivlenda od 21.30

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

