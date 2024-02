POSLEDNJI TANGO U PARIZU: Olimpijske igre verovatno završni Pešićev čin na klupi "orlova"

KVALIFIKACIJE košarkaške reprezentacije Srbije poslednjih godina su verovatno uticale na porast poseta njenih navijača psihoterapeutima. Setimo se prve grupne faze filtera za Mundobasketa, u kojoj su gubili od Letonije i dva puta od Belgije, provukli se kroz iglene uši u narednu rundu i strepeli do poslednjeg časa.

FOTO: FIBA.Basketball

Iza nas su prve dve kvalifikacione utakmice za Evrobasket 2025. i dve relaksirajuće pobede nad Finskom i Gruzijom, učesnicima letošnjeg Svetskog prvenstva u Manili. Merač stresa nije se pomakao sa nultog podeoka, izvesno ni neće u nastavku puta ka kontinentalnoj smotri u četiri države. "Orlovima" je dovoljna jedna pobeda u novembarskom dvomeču sa Danskom.

Šta je razlog zbog kojeg smo od pređašnjeg dramatičnog iskustva došli u sadašnje stanje nirvane? Jednostavno - kontinuitet. U prvom ciklusu možda ni selektor Svetislav Pešić nije mogao da upamti imena svih koji su uskakali i iskakali kroz takozvane kvalifikacione "prozore". Sada prvi put nismo imali debitante, igrače na proveri. Svi su već prošli kroz osnove Karijeve filozofije, sedmoricu iz ovog februarskog "prozora" vodio je do srebra na minulom Mundobasketu.

- Uvek je lakše ako se postigne neki kontinuitet od tog novembra 2021. godine, kada su igrači iz naših klubova kao prioritet odredili utakmice Evrolige - rekao je Pešić, koji je protiv Finske i Gruzije na raspolaganju imao petoricu prvotimaca Partizana i Crvene zvezde, takođe i igrače drugih evroligaških timova.

Tek što je uspostavljen kontinuitet, postoji sasvim realna mogućnost da bude prekinut. Kada je na nagovor sina Marka i predsednika KSS Predraga Danilovića otresao penzionersku prašinu sa sakoa, zacrtao je Olimpijske igre u Parizu leta 2024. kao svoj definitivno poslednji trenerski ples.

- Nakon što sam sa Barselonom 2019. osvojio Kup kralja, zove me brat da mi čestita: "Ajde, sad je dosta, idi u penziju." Ja mu kažem: "Pa ja sam već pet godina u penziji". Ni pre poziva da se vratim u Barselonu nije mi nedostajala košarka sa aspekta trenerskog posla. Tako je i sada. Ali, taman kad dođem u tu fazu, neko me pozove i ubaci rovca u glavu. Drži me neko vreme, pa pusti. Jednog dana moraš da presečeš, tako da bih voleo da me više ne uznemiravaju - pričao je za "Novosti" pre nego što mu je Danilović ubacio rovca u glavu.

Pokušaće možda i posle tanga u Parizu, negde u vreme kada se bliži Pešićev 75. rođendan.

- Nemam nikakvih planova, ne znam ni da li ću da budem trener posle Pariza. Doći će vreme da kažem "dosta je bilo" - rekao je posle meča sa Finskom. - Odlučio sam da je dosta i pre nego što sam ponovo preuzeo reprezentaciju, pa su me Marko i Saša nagovorili. Do sada sam ja odlučivao, od sada odlučuje moja porodica.

Verovatnije je da će "orlovi" u novembru pečatirati vizu za Evrobasket sa novim trenerom. Ako ćemo u Parizu gledati poslednji Karijev selektorski tango, neka se završi kao prvi pre 23 godine.

Vreme je za milione selektora da počnu da sastavljaju tim za OI u Parizu. Utisak iz februarskih kvalifikacionih mečeva je da se za status kandidata, osim većine učesnika SP, izborio samo Luka Mitrović.

Odluka Nikole Jokića zavisiće od istih faktora kao prošle godine, dužine NBA sezone i mentalnog stanja našeg NBA superstara. Ako ih mimoiđu povrede, neupitni su Bogdan Bogdanović, Vasilije Micić, Nikola Jović i Vladimir Lučić, dok nad daljom reprezentativnom karijerom Nikole Kalinića stoji oblak neizvesnosti.

