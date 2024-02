KAKAV NBA HAOS: Najluđi poslednji napad u sezoni, nema šta se nije izdešavalo, a trener nije mogao da dođe sebi posle meča (VIDEO)

Neverovatan meč u NBA ligi odigrali su rivali iz Istočne konferencije, Njujork niksi i Detroit pistonsi.

Pred poslednji napad na utakmici, a loptu je tada imao domaćin, gosti su vodili sa 110:111.

Džejlen Branson je probao da pogodi trojku za pobedu Njujorka, no ne da nije bio uspešan, već je pokrenuo seriju neverovatnih događaja.

Pistonsi, najslabiji tim lige, uzeli su loptu, ali samo na kratko: iz ruku njihovog igrača lopta je oteta, pa je Njujork tako opet dobio šansu da šutira. Ali, igrači Detroita su opet došli u posed.

I to na manje od sekunde.

Lopta je, naime, iznova promenila vlasnika (na zaprepaštenje gostiju, nije dosuđen faul), a Branson je pronašao Džoša Harta koji je i dao koš, i bio fauliran, pa sa linije penala postavio konačan rezultat, na radost Njujorčana.

Evo i kako je to izgledalo:

KNICKS UNREAL ENDING TO WIN IT 😱



WHAT A GAME. pic.twitter.com/U8jQKXt8sf — Bleacher Report (@BleacherReport) February 27, 2024

- Apsolutno najgora sudijska odluka cele sezone! Stvarno nam je dosta više ovoga. Mi uvek sve uradimo kako treba (kada arbitri ne sude dobro), zvali smo čelnike lige, poslali smo snimke... A šta se onda desi? Imamo priliku da pobedimo, i čovek se baci pravo u noge našeg igrača! To je neverovatno... Pa, to ne može da se propusti da se "svira" u NBA utakmici. Ne može! Pitaju me igrači "šta treba da uradimo da bismo pobedili", a evo, ovo je pravi dokaz šta nam se dešava cele sezone. Što je bilo dosta, bilo je! Mi samo želimo fer borbu. A ovo nije bilo fer. I to je sve što imam da vam kažem - rekao je trener Detroita Monti Vilijams, pa ustao i napustio konferenciju za štampu.

Rezultati:

Sakramento (učinak 33-24) - Majami (32-25) 110:121

Memfis (20-38) - Bruklin (22-35) 86:111

Njujork (35-23) - Detroit (8-49) 113:111

Indijana (33-26) - Toronto (22-36) 122:130

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prvo mesto drži Minesota sa učinkom 40-17 koliko ima i Oklahoma sa 37-16, treći je sada Denver sa 39-19, a četvrti Los Anđeles Klipersi sa 37-19, Iza su Sakramento sa 33-23, Feniks i Nju Orleans sa po 34-24, Dalas sa 33-24, Lejkersi sa 31-28 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 45-12, a za njim slede Klivlend sa 37-19, Milvoki sa 37-21, Njujork sa 35-23, Filadelfija sa 33-24, Majami 32-25, Indijana sa 33-26...

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

