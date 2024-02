SRPSKI košarkaški treneri cenjeni su u regionu, ali i svetu. Posebna priča dolazi iz Rusije, gde mladi trener Đorđe Varagić pomera granice.

FIBA

Varagić, koji radi u Uniksu angažovan je na poziciji pomoćnog trenera košarkaške reprezentacije Rusije do 21 godine.

- Sa istim trenerom sarađujem, u pitanju je selektor Roman Semerninov, bio je pomoćnik u Lokomotivi, pa počeo da radi samo stalno. Sarađivali smo 2019. godine u reprezentaciji Rusije do 16 godina na prvenstvu Evrope i napravili veliki rezultat, bili smo četvrti. Posle je bila korona, nije se igralo. Potom smo vodili ekipu Rusije za igrače do 18 godina, prošle godine sam isto imao poziv, i evo sada se otvorila mogućnost i sarađivaćemo u reprezentaciji za igrače do 21 godine, objašnjava Varagić za Sputnjik.

Sada je srpska košarka u situaciji da ima selektora A košarkaške reprezentacije Rusije Zorana Lukića i pomoćnog selektora ekipe do 21 godine.

- Zaista - fantastično. Znaš kako, sigurno da kroz košarkašku istoriju, dugogodišnju, naši treneri su ostavili dubok i pozitivan trag u Rusiji. Oni na srpske trenere gledaju kao na dobru školu, na dobar rad koji može da doprinese igračima, ali i ruskim trenerima. Našim trenerima, naravno i meni, imponuje da budemo deo tako jedne velike reprezentacije, konstatuje Varagić.

JEDINSTVENA SITUACIJA U RUSIJI! Srbi selektori A reprezentacije i mlade košarkaške selekcije "zbornaje" SRPSKI košarkaški treneri cenjeni su u regionu, ali i svetu. Posebna priča dolazi iz Rusije, gde mladi trener Đorđe Varagić pomera granice. Varagić, koji radi u Uniksu angažovan je na poziciji pomoćnog trenera košarkaške reprezentacije Rusije do 21 godine. - Sa istim trenerom sarađujem, u pitanju je selektor Roman Semerninov, bio je pomoćnik u Lokomotivi, pa počeo da radi samo stalno. Sarađivali smo 2019. godine u reprezentaciji Rusije do 16 godina na prvenstvu Evrope i napravili veliki rezultat, bili smo četvrti. Posle je bila korona, nije se igralo. Potom smo vodili ekipu Rusije za igrače do 18 godina, prošle godine sam isto imao poziv, i evo sada se otvorila mogućnost i sarađivaćemo u reprezentaciji za igrače do 21 godine, objašnjava Varagić za Sputnjik. Sada je srpska košarka u situaciji da ima selektora A košarkaške reprezentacije Rusije Zorana Lukića i pomoćnog selektora ekipe do 21 godine. - Zaista - fantastično. Znaš kako, sigurno da kroz košarkašku istoriju, dugogodišnju, naši treneri su ostavili dubok i pozitivan trag u Rusiji. Oni na srpske trenere gledaju kao na dobru školu, na dobar rad koji može da doprinese igračima, ali i ruskim trenerima. Našim trenerima, naravno i meni, imponuje da budemo deo tako jedne velike reprezentacije, konstatuje Varagić. Sa selektorom A selekcije Rusije Zoranom Lukićem nije razgovarao nakon prihvatanja novog posla. - Nismo se čuli, s obzirom na to da se viđamo i srećemo pre i posle utakmica u VTB ligi. Vidimo se, porazgovaramo. A u isto vreme će i seniorska reprezentacija imati pripreme i prijateljsku utakmicu i to na istom mestu, u bazi reprezentacije u Novogorsku. Sigurno ćemo se videti tamo i porazgovarati, objašnjava Varagić kroz osmeh. Kako će Varagić uskladiti rad u Uniksu i u reprezentaciji Rusije? - Sada je kod nas pauza, 10. februara smo igrali poslednju utakmicu VTB lige i pauza traje do 2. marta. Pošto u tom periodu ima Ol-star, okupljanje reprezentacija, recimo Dimitrijević će igrati za Makedoniju, pa ni neki igrači neće biti tu. Nije bilo nikakvih problema da me puste, normalno u dogovoru sa trenerom Perasovićem dobio sam dozvolu da budem sa reprezentacijom Rusije. Možemo li možda da vidimo ovaj sastav u Srbiji? -U prošlosti smo dolazili u Srbiju, bili smo na Zlatiboru, pred to Evropsko prvenstvo 2019. godine i bilo je fenomenalno iskustvo. Ne samo tada, igrali smo i ranije protiv nekih klubova, uz pomoć prijatelja iz Srbije. Bilo je to lepo iskustvo, spojili smo dosta toga lepog. Moguće je da će nešto slično biti i u budućnosti, sve je moguće, zaključio je Varagić javljanje za Sputnjik.

Sa selektorom A selekcije Rusije Zoranom Lukićem nije razgovarao nakon prihvatanja novog posla.

- Nismo se čuli, s obzirom na to da se viđamo i srećemo pre i posle utakmica u VTB ligi. Vidimo se, porazgovaramo. A u isto vreme će i seniorska reprezentacija imati pripreme i prijateljsku utakmicu i to na istom mestu, u bazi reprezentacije u Novogorsku. Sigurno ćemo se videti tamo i porazgovarati, objašnjava Varagić kroz osmeh.

Kako će Varagić uskladiti rad u Uniksu i u reprezentaciji Rusije?

- Sada je kod nas pauza, 10. februara smo igrali poslednju utakmicu VTB lige i pauza traje do 2. marta. Pošto u tom periodu ima Ol-star, okupljanje reprezentacija, recimo Dimitrijević će igrati za Makedoniju, pa ni neki igrači neće biti tu. Nije bilo nikakvih problema da me puste, normalno u dogovoru sa trenerom Perasovićem dobio sam dozvolu da budem sa reprezentacijom Rusije.

Možemo li možda da vidimo ovaj sastav u Srbiji?

-U prošlosti smo dolazili u Srbiju, bili smo na Zlatiboru, pred to Evropsko prvenstvo 2019. godine i bilo je fenomenalno iskustvo. Ne samo tada, igrali smo i ranije protiv nekih klubova, uz pomoć prijatelja iz Srbije. Bilo je to lepo iskustvo, spojili smo dosta toga lepog. Moguće je da će nešto slično biti i u budućnosti, sve je moguće, zaključio je Varagić.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.