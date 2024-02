"VEĆA LAŽ NIJE IZGOVORENA!" Željko Obradović grmeo na konferenciji posle poraza od Zvezde u finalu Kupa Koraća: Partizan državni projekat?!

Crvena zvezda, kao branilac trofeja "Žućkove levice", i Partizan sastali su se u finalu Kupa Radivoja Koraća 2024, a konačan ishod nije se, logično, svideo strategu poražene ekipe. Ali, još neke stvari, takođe.

Podsetimo, finale Kupa Radivoja Koraća Zvezda je rešila u svoju korist, pobedivši Partizan iako je u jednom trenutku gubila sa deset razlike.

A posle završetka ovog večitog derbija, trener crno-belih Željko Obradović je ovako započeo obraćanje na konferenciji za štampu:

- Pristojnost, kao i uvek, nalaže da se prvo čestita Zvezdi i ja joj čestitam na ovom finalu. Mislim da je utakmica bila veoma dobra, da smo imali svoje šanse, a da smo u završnici bili brzopleti u nekim odlukama. Nažalost, nismo uspeli da kontrolišemo emocije i tu su razlozi našeg poraza. Kad se to dešava, odgovornost je najveća na treneru. Žao mi je, mnogo mi je žao zbog svih ljudi koji su došli a koji vole Partizan. Ali, kada smo dolazili ovde, znali smo šta nas čeka - započeo je Obradović i gotovo u dahu nastavio:

"Sudije nedorasle"

- Ova tri momka koja su sudila, apsolutno nisu dorasla. Zašto je neko odabrao da oni dele pravdu, ne znam, ali mislim da nisu bili na nivou potrebnom za finalnuutakmicu. Organizacija turnira je bila izvanredna, svaka čast svima koji su učestvovali u tome i želim da se zahvalim. Atmosfera je bila lepa večeras, naravno da je bilo peckanja između navijača, ali... moram još nešto da kažem..."

"Veća laž nije izgovorena!"

"Od kada sam došao, priča se da je Partizan državni projekat. Veća laž nije izgovorena! Treba da se kaže kako stoje stvari. Treba da izađu ljudi iz kluba i kažu kako smo mi to državni projekat, kako sam ja to državni projekat. To je najveća laž! Osvojio sam kao trener mnogo trofeja, ali mi je najdraži onaj prošlogodišnji. Mnogo sam toga osvojio, ali mi je najdraža ona ABA liga, jer znam gde radim i kako je teško ostvariti ono što smo ostvarili. A svi znamo o čemu pričam! I sada je strašno zanimljivo da se vide budžeti za ove dve, tri godine. A, naravno, kako je Partizan veoma organizovan klub, kako ga vode ljudi koji su uspeli da naprave budžet koji su napravili, i zahvaljujući tome da smo najgledaniji u Evroligi... ja sam, kada sam dolazio, rekao da samo želim da Partizan redovno igra Evroligu. I, igramo, ali, evo, treći put zaredom ovde nismo ovde uspeli da pobedimo. Ponoviću, pravdu su delile sudije koje apsolutno nemaju iskustva za utakmicu ovakvog intenziteta. Neka se pitaju još jednom ljudi koji organizuju ovo, kako je moguće da sudije koje nemaju apsololutno nikakvog iskustva da vode ovakvu utakmicu.

"Ozbiljno ću da razmislim šta i kako dalje!"

"Preuzeo sam odgovornost, to sam rekao i igračima. Neki moji limiti su prošli. U smislu da više ne mogu da utičem na njih. Ozbiljno ću da razmislim šta ćemo i kako ćemo dalje. Sreća, pa imamo pauzu. Bez ikakve zamerke za borbenost igrača, i želju, pričam sada o odlukama i emocijama, tu je odgovornost na čoveku koji treba da ih nauči i da proba da obezbedi da oni na terenu budu mirni. Ja to, očigledno, ne uspevam. I to se pokazalo u poslednje vremena priličnom broju utakmica. I to je to", zaključio je Željko Obradović.

