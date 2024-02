"SADA TO MOGU DA OTKRIJEM!" Janis Sferopulos obelodanio dva detalja posle pobede nad Partizanom u finalu Kupa Koraća

Crvena zvezda, kao branilac trofeja "Žućkove levice", i Partizan sastali su se u finalu Kupa Radivoja Koraća 2024, a konačan ishod obradovao je Janisa Sferopulosa, šefa stručnog štaba crveno-belih.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, finale Kupa Radivoja Koraća Zvezda je rešila u svoju korist, pobedivši Partizan iako je u jednom trenutku gubila sa deset razlike.

A posle završetka ovog večitog derbija, trener crveno-belih Janis Sferopulos ovako je počeo da se obraća javnosti na konferenciji za medije:

- Utakmica je bila pravi derbi. Mi nismo počeli dobro. U prvom poluvremenu, Partizan je u prvih 15-ak minuta kontrolisao utakmicu, vodio sa deset razlike, ali važno je da smo se u poslednjih pet minuta vratili u život. U drugom poluvremenu smo odigrali odlično, dozvolili im da daju samo 35 minuta, a mi smo igrali dobro u napadu. Igra svih naših igrača je razlog što smo pobedili. Nije lako igrati derbi, nije lako u njemu sprovoditi planove u delo, ali mi smo bili koncentrisani sve vreme i na tome čestitke svima - započeo je grčki stručnjak.

"Sad mogu to da otkrijem..."

- Ovo je veoma lep dan za naš klub, čestitke i svima ostalima, ne samo igračima, rukovodstvu, predstavniku... Važno je kako svi u klubu rade, ne samo kako se odigra ova utakmica, pa zato želim svima da se zahvalim. Imali smo problema u pripremi utakmice, do poslednjeg momenta nismo znali da li će Teodosić i Lazić moći da igraju. Sada mogu to da otkrijem. Oni ne samo da su bili pod znakom pitanja, već i to malo što su trenirali, bilo je bez kontakta! Čestitam svim našim lekarima, medicinskom delu stručnog štaba, koji su osposobili igrače za finale. Čestitke i mojim pomoćnicima, svi oni imaju udela u ovom trofeju. Tek smo na pola sezone, mnogo toga nas čeka, ali ovo je veoma važan trofej i veoma smo srećni što smo mogli da pružimo zadovoljstvo našim navijačima. Sad ćemo malo zajedno da slavimo - rekao je presrećni Sferopulos.

Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.