'E, TO JE MODERNA KOŠARKA!'' Trener Mege zadovoljan trijumfom nakon niza loših rezultata

Trener košarkaša Mege Marko Barać izjavio je danas da je njegov tim timskom igrom stigao do pobede protiv Mornara u 20. kolu regionalne ABA lige.

Mega je ranije danas u Beogradu savladala Mornar rezultatom 101:87.

- Čestitam mojim igračima na pobedi. Vrlo važna pobeda za nas u utakmici za koju smo znali da će biti teška. Mornar je vrlo potentna napadačka ekipa sa puno igrača koji mogu da naprave razliku i puno igrača koji su u stanju da individualnim rešenjima naprave veliki problem. U prvom poluvremenu defanzivno nismo bili pravi. Dozvolili smo im da uđu u šutersko samopouzdanje gde su pogađali teške šuteve. Međutim, to je način na koji oni igraju i trebalo je da u tom delu budemo bolji - rekao je Barać, prenosi zvanični sajt kluba.

Barać je istakao da ga raduje veliki broj asistencija na meču sa Mornarom.

- Nakon meča u Zadru gde nisam bio zadovoljan protokom lopti, sada je to bilo izvanredno. Imamo tri igrača sa dabl-dabl učinkom, ali ovo je zaista timska pobeda. Igrači su odigrali veoma dobru odbranu kada je trebalo, a to nam je dalo mogućnost da trčimo kontre. Svaka ekipa igra lakše kada trči i to je prosto moderna košarka i to je ono na čemu mi insistiramo. Čestitam Mornaru na borbi i želim puno sreće u nastavku - zaključio je Barać.



