FMP PREKINUO SERIJU PORAZA: Saša Nikitović debitovao ABA pobedom na klupi "pantera"

KOŠARKAŠI FMP-a prekinuli su seriju od četiri poraza u ABA ligi, pošto su kao domaćini pobedili Igokeu sa 78:64 (19:15, 29:22, 16:9, 14:18) u 19. kolu.

FOTO: KK FMP/Ivica Veselinov/ABA liga

"Panteri" su tokom nedelje drugi put ove sezone promenili trenera. Stevana Mijovića je zamenio Saša Nikitović i sjajno je počeo mandat na klupi kluba iz Železnika.

FMP je odigrao dobro prvo poluvreme, posebno drugi period pa je na odmor otišao sa 11 poena prednosti - 48:37.

Ništa se nije promenilo u nastavku susreta. Gosti su postigli samo devet poena u trećem kvartalu i tada je bilo jasno da će Igokea teško do trijumfa. Četvrta četvrtina pripala je izabranicima Vladimira Jovanovića, no to je bilo dovoljno samo da se ublaži poraz.

Najefikansiji u pobedničkom timu bio je bio je Matic Rebec koji je upisao dabl-dabl od 15 poena i 10 asistencija, pratio ga je Bojan Subotić sa 13. Na drugoj strani najbolji je bio Mario Nakić sa 20, dok je Nikola Marić brojao do 12.

FMP je sada zauzima 11. mesto na tabeli sa učinkom 6-13, Igokea je na petoj poziciji sa 11-8.

ABA liga, 19. kolo

Subota

Borac - Cedevita Olimpija 65:74

Nedelja

FMP - Igokea 78:64

Ponedeljak

Budućnost - Crvena zvezda 17



Partizan - Split 19Mornar - Cibona 21

Utorak

Krka - Studentski centar 17



Zadar - Mega 19

