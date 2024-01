"NADAM SE DA ĆE SVI KOJIMA JE DEJAN MILOJEVIĆ BIO U SRCU..." Željko Obradović vrlo emotivan pred Partizan - Mega

TRENER košarkaša Partizana Željko Obradović pozvao je navijače da dođu u što većem broju na sutrašnji meč sa Megom, koji je posvećen nekadašnjem igraču crno-belih Dejanu Milojeviću.

Ulaz na ovaj meč biće besplatan, a klub iz Humske je pozvao sve navijače koji u ponedeljak dođu u "Arenu", da na sebi imaju crnu majicu ili duksericu kako bi i na taj način odali počast Dejanu Milojeviću, koji je pre četiri dana preminuo od posledica srčanog udara.

Milojević je od 2021. godine bio pomoćni trener Golden Stejta. On je 2004. do 2006. igrao za Partizan, a od 2012. do 2020. je bio trener Mege.

- Utakmica je posvećena Milojeviću, koji nas je veoma rano napustio. Ponavljati sve ono što se o Dejanu zna, kakav je bio čovek, igrač i trener mislim da je sve poznato. Tragična vest, mnogo teška vest da se razume, ali nadam se da će svi ljudi kojima je Dejan bio u srcu prepoznati i doći na tu utakmicu između njegova dva kluba, Partizana i Mege - rekao je Obradović, prenosi zvanični sajt Partizana.

On se potom osvrnuo na meč sa Megom, koja je u četvrtom kolu ABA lige 23. oktobra prošle godine pobedila crno-bele rezultatom 88:86.

- Naravno da ćemo probati da igramo. Mega je igrala izvanrednu utakmicu protiv nas u prvom delu prvenstva. Mladi igrači, uvek željni dokazivanja. Mislim da će tako biti i ovog puta. Ali verovatno je najbitnije da navijači prepoznaju i dođu u velikom broju na utakmicu koja je posvećena Milojeviću - naglasio je Obradović.

Košarkaš Partizana Alen Smailagić izjavio je da očekuje pobedu protiv Mege.

- Mega je mlada ekipa koja igra sa dobrom energijom. Izgubili smo od njih prošli put, probaćemo da uđemo maksimalno ozbiljno u utakmicu i ovog puta dođemo do pobede - istakao je Smailagić.

Utakmica 17. kola ABA lige između Partizana i Mege biće odigrana sutra od 19 sati u "Štark areni".

