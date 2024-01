''JOŠ UVEK MI JE NEVEROVATNO DA NIJE SA NAMA'' Danilo Anđušić o Dejanu Milojeviću

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Panatinaikosa u okviru 22. kola Evrolige, a Danilo Anđušić se dotakao i nedavno preminulog Dejana Milojevića.

Danilo je istakao da je pred prelazak iz Burga u Monako razgovarao upravo sa Dekijem.

– Sećam se kad je bila priča za Monako. Skoro sam i ja podelio na društvenim mrežama jedan klip gde je on pričao o svojoj karijeri gde je u nekim situacijama odabrao da ide na mesta gde će i lepo živeti, gde nije jurio samo novac. Baš to je mene savetovao kada je trebalo da potpišem za Monako. Rekao mi je ‘idi tamo, igraćeš, Zvezdan (Mitrović) je trener, to je najbitnije, ali isto je bitno i da će ti porodica živeti lepo, neke stvari nemaju cenu’. Imao je veliki uticaj na moju odluku - rekao je Anđušić.

Bek crno-belih dodao je da se Milojević neće zaboraviti u budućim generacijama.

– Još uvek mi je neverovatno da nije sa nama. Nadam se da ćemo na pravi način održavati u sećanju njegovo ime i u košarkaškom svetu ali i van njega. Jer stvarno je bio veliki čovek.

