HAUBICA HAUARD: Zvezda nije mogla da se odbrani od ubojitog američkog oružja u arsenalu Baskonije

POSTOJE oružja od kojih nema odbrane. Baskonija je u „Arenu“ unela jedno razorno, fenomenalnog Markusa Hauarda koji je izrešetao Zvezdu za drugu pobedu tima iz Vitorije nad crveno-belima. Drugu i za njihovog doskorašnjeg trenera Duška Ivanovića - 91:90.

Foto: Evroliga

Crveno-bela koreografija na tribinama inspirisala je igrače u tim bojama. Teodosić je zbog povrede zadnje lože pravio društvo predsedniku kluba Čoviću, ali ni odsustvo vođe nije zaustavilo hordu. Dok je cupkao u ritmu navijačkog skandiranja, videlo se da ključa brazilska krv Dos Santosa. Proključala je u prvoj četvrtini, u kojoj je odapinjao dalekometne strele sa svoje visine od 175 centimetara i obilazio kao čunjeve na poligonu protivničke centre prilikom preuzimanja u odbrani.

Nije bilo ni Nedovića, ali ni problema. Patike glavne bekovske pretnje popunili su Lazić, Davidovac, Hanga i novajlija Smart, koji je imao debi kakav se nije očekivao od momka koji je prvi put u Evropi, sa samo jednim timskim treningom. Naštelovan na američki „jedan na jedan“ stil, ubacio je devet poena za svega sedam minuta, na oduševljenje navijača.

U napadu je sve išlo kao po loju, u odbrani je previše škripalo. Baskonija je u prvom poluvremenu imala čak devet ofanzivnih skokova i direktno ih pretvarala u koševe. Zvezda joj je dopustila suviše otvorenih pozicija van trojkaške linije, što ekipa takvog šuterskog kvaliteta prihvata kao najlepše novogodišnje poklone. Hauardu nije smetala duga pauza da u uvodu drugog poluvremena lansira dva projektila sa svemirske stanice i za tren oka poništi sve što je Zvezda radila u prethodna 24 minuta.

MINUT ĆUTANjA ZA DEKIJA BUKA u „Areni“ pretvorila se u muklu tišinu kada je oficijelni spiker najavio minut ćutanja za preminulog Dejana Milojevića. Veliki Deki je vodio mnoge bitke protiv Zvezde, ali je svojim stavom, poštenjem i borbenošću zaradio poštovanje koje se najteže zarađuje. Ono od navijača najljućeg rivala, što je pošlo za rukom samo malom broju igrača koji su nosili dres Partizana.

Za pobedu u ovom meču bila je neophodna odbrana, jer se od napada nije moglo očekivati da će bez Tea i Nedovića raditi kao sat svih 40 minuta. U trećoj četvrtini taj hendikep došao je do izražaja i zbog čvršće defanzive Baskijaca, dok su crveno-beli bili potpuno nemoćni pred uraganom Hauarda i supermoćima Monekea. Pratio ih je Marinković, svojom četvrtom trojkom doneo je gostima plus 12 pred poslednjih osam minuta nade da se odupre Ivanovićevom streljačkom vodu, koji je do tog trenutka šutirao trojke 16/30.

Defanzivna petorka postavila je štit od protivničkih raketa, dok su sampouzdanje Baskonije zaljuljali Jago, Mitrović i Gedraitis, čija trojka je umalo srušila „Arenu“. Dva minuta pre kraja, crveno-beli su se spustili na minus jedan. To su momenti kada na scenu stupaju veliki igrači. Nažalost, Zvezdin je sedeo iza koša. Hauard je bio na terenu, bez namere da uspori. Ubacio je 32 poena, 26 u drugom poluvremenu, dok je Zvezdi poslednju šansu ukrao neverovatni Moneke. Nigerijac je nadmudrio Bolomboja posle promašenog penala Mekintajera i svojim 12. skokom ugasio žar „Arene“.

C. ZVEZDA 90

BASKONIJA 91

DVORANA „Beogradska arena“. Gledalaca: 20.270. Sudije: Boltauzer, Nedović, Čelik.

C. ZVEZDA: Smart 11 (3/4 za dva, 1/6 za tri), Lazarević, Hanga 10, Davidovac 9 (3/3 za tri), Mitrović 6, Lazić 6, Tobi, Bolomboj 9 (5 sk), Ilić, Gedraitis 13 (5 sk), Gilespi, Dos Santos 26 (4/7 za dva, 4/7 za tri, 5 as).

BASKONIJA: Hauard 32 (3/5 za dva, 7/10 za tri), Rajeste, Kereheta, Sedekerskis, Marinković 18 (5/9 za tri), Miler-Mekintajer 3, Diez 3, Rogavopulos 8, Diop, Kocar 4, Kostelo 10, Moneke 13 (12 sk, 3 as).

30:20, 22:23, 10:27, 28:22

