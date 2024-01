GREG POPOVIČ: Dejan Milojević je bio trener blistave budućnosti

ŠEF stručnog štaba košarkaša San Antonija Greg Popovič izjavio je danas da je Dejan Milojević bio trener blistave budućnosti, prenose američki mediji.

FOTO: EPA

Popovič je na konferenciji za medije posle noćašnjeg poraza svog tima od Bostona rezultatom 117:98 govorio o Milojeviću, koji je juče preminuo od posledica srčanog udara. Milojević je bio pomoćni trener Golden Stejta.

"Milojević je bio sa nama 2017. godine. Dobar trener, dokazao se sa nekoliko različitih timova tokom leta i onda se vratio kako bi radio u Crnoj Gori i Beogradu. Stiv Ker je bio jako, jako privržen Milojeviću. Nikada nismo proveli mnogo vremena zajedno", rekao je Popovič, prenosi I-Es-Pi-En (ESPN).

On je istakao da je tužan zbog smrti srpskog trenera.

"Razgovarao sam sa nekim ljudima u Beogradu i znam da su utučeni zbog ovoga što se desilo. Bio je trener tako blistave budućnosti. Sve ga je čekalo. Mislim da mu je ovo bila treća godina sa Kerom i znam da mu je sve išlo. Zato su mnogi, a pogotovo njegova porodica, utučeni zbog njegovog odlaska", dodao je Popovič.

Trener Sakramenta Majk Braun je nekada sarađivao sa Milojevićem u ekipi Golden Stejta.

"Bio je izuzetan čovek, izuzetan. I ne bih govorio samo o košarkaškim stvarima, jer je bio izuzetan košarkaški um. Bio je neverovatan čovek i mnogo će nam nedostajati. Mnogo je značio organizaciji. Bili smo svi kao porodica. Naravno, uvek ima uspona i padova u odnosima sa ljudima, ali on ni sa kim nije bio u 'padu'. To je jedinstvena ljudska veština koju neko može da ima u ovom poslu, nikada nije bio ni previsoko, ni prenisko, uvek je bio u sredini i imao je veliko poštovanje od svih. Svakoga je poštovao, svakom se javljao. Svi koji su radili sa njim su ga voleli, a i on je njih", istakao je Braun, prenose američki mediji.

