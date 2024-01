VREME JE DA SE IZMERIMO Pešić otkrio: Srbija igra sa Amerikom pred OI, poznato kada i gde?

SRBIJU pred Olimpijske igre u Parizu 2024. godine očekuje spektakl, potvrdio je selektor Svetislav Pešić.

FOTO: FIBA.Basketball

Nema sumnje da će provere protiv dve selekcije pune NBA zvezda biti odlična provera za "orlove". Pre toga, Srbija će odigrati meč u Lionu na oproštaju Tonija Parkera, gde se očekuje da domaćin Olimpijskih igara igra u najjačem sastavu.

- Najverovatnije idemo na turnir u Abu Dabi, tamo ćemo igrati prvu utakmicu sa Australijom, a drugu sa SAD. Oni su nama poslali ponudu da se potpiše ugovor, uslovi koje smo tamo dobili su fantastični, sada Savez treba da to njima potvrdi. Najverovatnije idemo tamo. Igramo sa Francuzima na oproštaju Tonija Parkera, to je 12. jula, pre nego što igramo u Abu Dabiju. U Abu Dabiju smo 15, 16. i 17. jula, a sa Francuzima igramo u Lionu. To je to, zasad, otkrio je Pešić.

Pored Srbije, direktan plasman na Olimpijske igre osigurali su Francuska kao domaćin, te Nemačka kao svetski šampion, SAD, Kanada, Australija, Južni Sudan i Japan. Preostali učesnici biće određeni posle kvalifikacionih turnira koji se igraju od 2. do 7. avgusta u Španiji, Letoniji, Grčkoj i Portoriku.

