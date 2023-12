"ON JE PROBLEM!" Nikola Jokić bez dlake na jeziku posle debakla Denver nagetsa

Nikola Jokić je sa saigračima iz Denvera drugi uzastopni put izgubio od Oklahome, pa je potom na zanimljiv način govorio o tom rivalu.

Tanderi su iskoristili i svoj talenat, ali i činjenicu da su NBA šampioni čak osmi put ove sezone (najviše u ligi) igrali dva meča u svega 24 sata razmaka - pa su naneli izuzetno težak poraz Nagetsima.

Štaviše, poslednji put kada je Denver izgubio sa više od 25 poena razlike kod kuće bilo je to još dok je Kevin Durant igrao za Golden Stet, koji je u januaru 2019. ostvario pomenuti trijumf u Koloradu.

Sada je Oklahoma održala čas braniocu trona, i to prevođena zvezdom kanadske reprezentacije, kome je Jokić najpre posvetio deo govora posle poraza:

- Šai Gildžus-Aleksander? On je problem u ovoj ligi! Dobra stvar kod njega je što želi da pobeđuje. Ne zanimaju ga lični statistički učinci, on prosto želi da pobeđuje i to je, po meni, najbolja stvar kod njega - rekao je srpski as.

Gildžus-Aleksander, inače, ima ovosezonske proseke od čak 31,4 poena po meču, uz 6,3 asistencije i 5,7 skokova za ekipu čiji su članovi i dvojica Srba, Vasilije Micić koji je igrao u Denveru minule noći i Aleksej Pokuševski koji ovoga puta nije.

Sa druge strane, Jokić je ovako odgovorio na pitanje da li je umor bio glavni razlog za poraz:

- Čini mni se da igramo mnogo više (dan za danom) utakmica od svih drugih. Ali, to je takav deo sezone. To je deo ovog sporta. Deo našeg posla. A naš posao je da igramo mečeve.

On je dodao da se prilikom pripreme za utakmice u Denveru ne pridaje posebna pažnja činjenici da igraju često "dan za danom", već da su u klubu ponosni što svakom takmičarskom nastupu pristupaju sa istom željom.

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prva je Minesota sa učinkom 23-7, Denver je pao na treće mesto sa 23-11, jer ga je preskočila Oklahoma (21-9), a potom su na tabeli Klipersi sa 19-12, Sakramento sa 18-12, te Dalas i Nju Orleans sa po 18-14, kao i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 25-6, a za njim slede Milvoki sa 24-8, Filadelfija sa 22-9, Majami i Orlando sa po 19-12...

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver u novoj, 2024. godini, redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) u po sledećem rasporedu:

utorak, 2. 1. - kod kuće protiv Šarlota od 3

petak, 5. 1. - u gostima protiv Golden Stejta od 4

subota, 6. 1. - kod kuće protiv Orlanda od 3

ponedeljak, 8. 1. - kod kuće protiv Detroita od 2

četvrtak, 11. 1. - u gostima protiv Jute od 4

subota, 13. 1. - kod kuće protiv Nju Orleansa od 3

nedelja, 14. 1. - kod kuće protiv Indijane od 21.30

sreda, 17. 1. - u gostima protiv Filadelfije od 01.30

subota, 20. 1. - u gostima protiv Bostona od 01.30

ponedeljak, 22. 1. - u gostima protiv Vašingtona u ponoć

sreda, 24. 1. - u gostima protiv Indijane u 1

petak, 26. 1. - u gostima protiv Njujorka u 1.30

subota, 27. 1. - kod kuće protiv Filadelfije od 23.30

utorak, 30. 1. - kod kuće protiv Milvokija od 3

i tako dalje.

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

