NIKOLA JOKIĆ OBJASNIO AMERIMA: Evo šta bi se desilo kada bi NBA klub došao u Srbiju da igra protiv Zvezde ili Partizana

Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović su na zanimljiv način komentarisali jednu hipotetičku košarkašku situaciju.

Podsetimo, u vrlo, vrlo zanimljivom meču u Koloradu, Denver je uz nesvakidašnji učinak svog vođe pobedio ekipu Golden Stejta, a dan kasnije Jokić je jedna od "tema dana" u hrvatskoj javnosti.

I to iz sledećeg razloga.

Naime, kako prenosi "Jutarnji list", MVP prošlog finala NBA lige i glavni igrač aktuelnih šampiona, Nikola Jokić, te zvezda Atlanta hoksa Bogdan Bogdanović komentarisali su ideju da Denver i Atlanta dođu u Beograd i odigraju revijalnu utakmicu.

"Da, ako ste videli kakva je atmosfera kad igraju Crvena zvezda i Partizan... Kada bi tamo (u Srbiji) igrali protiv Zvezde ili Partizana, ili mi iz NBA lige između sebe, svet bi vidio jednu sasvim drugačiju strast za košarkom'', rekao je Jokić.

S njim se složio njegov sunarodnik, Bogdanović:

''To je jako teško nekome dočarati, ali u našoj (srpskoj) kulturi je to da stvarno snažno, iz dubine duše, navijamo za svoj omiljeni klub''.

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prva je Minesota sa učinkom 22-6, Denver je drugi sa 22-10, a slede Oklahoma sa 18-9, Sakramento sa 17-11, Dalas ima 18-12, a Klipersi 17-12, a zatim sledi ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 23-6, a za njim slede Milvoki sa 22-8, Filadelfija sa 20-9, Orlando sa 17-11, Majami sa 18-12, dok je Boigdanovićeva Atlanta treutno tek 11. u konferenciji sa 12-17.

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu:

petak, 29. 12. - kod kuće protiv Memfisa od 3 sata iza ponoći



subota, 30. 12. - kod kuće protiv Oklahome od 3

zatim u novoj, 2024. godini:

utorak, 2. 1. - kod kuće protiv Šarlota od 3

petak, 5. 1. - u gostima protiv Golden Stejta od 4

subota, 6. 1. - kod kuće protiv Orlanda od 3

ponedeljak, 8. 1. - kod kuće protiv Detroita od 2

četvrtak, 11. 1. - u gostima protiv Jute od 4

subota, 13. 1. - kod kuće protiv Nju Orleansa od 3

nedelja, 14. 1. - kod kuće protiv Indijane od 21.30

sreda, 17. 1. - u gostima protiv Filadelfije od 01.30

subota, 20. 1. - u gostima protiv Bostona od 01.30

ponedeljak, 22. 1. - u gostima protiv Vašingtona u ponoć

sreda, 24. 1. - u gostima protiv Indijane u 1

petak, 26. 1. - u gostima protiv Njujorka u 1.30

subota, 27. 1. - kod kuće protiv Filadelfije od 23.30

utorak, 30. 1. - kod kuće protiv Milvokija od 3

i tako dalje.

Kad igra Atlanta?

Narednih pet mečeva Bogdanovićevi Hoksi redom igraju protiv:

Čikaga (sreda, 27. 12 od 2)

Sakramenta (subota, 30. 12. od 01.30)

Vašingtona (nedelja, 31. 12. od 21.00)

Oklahoma Sitija (četvrtak, 4. 1. od 01.30) i

Indijane (subota, 6. 1. od sat iza ponoći).

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

