DA LI JE MOGUĆE? Evo šta je Željko Obradović rekao igračima nakon što je Partizan ubedljivo izgubio od Zadra

Nakon što je Partizan deklasiran u 13. kolu ABA lige, njegov trener imao je vrlo zanimljivu konferenciju za štampu.

Jutjub / KK Zadar

Podsetimo, Zadar je ubedljivo pobedio ekipu Partizana na svom terenu, posle čega je Željko Obradović ovako "otvorio" obraćanje novinarima u pomenutom gradu u Hrvatskoj:

- Želim da čestitam ekipi Zadra na pobedi, ali pre svega na izvanrednoj igri. Mislim da su apsolutno zaslužili da dobiju utakmicu, igrali su neuporedivo, neuporedivo bolje od nas. Igrali su sa mnogo više želje i agresivnosti i ne ostaje ništa drugo nego da im se čestita na svemu što su uradili večeras - započeo je Obradović obraćanje.

Prvo pitanje za njega bilo je "Šta ste poručili svojim igračima u svlačionici?", a odgovor je glasio:

- "Srećan Božić svima koji slave!". Eto, to sam im rekao. A i vama ovde želim srećan Božić i srećne novogodišnje praznike.

"Hvala navijačima Zadra!"

Potom je strateg Partiuana zamoljen da prokomentariše ambijent u kome je odigrana utakmica:

- Odličan! Košarkaški, pravi ambijent. Čestitke i navijačima Zadra. Hvala im na aplauzu koji sam dobio kada sam ušao u halu. Hvala im, zaista.

"Smit? Ma, nemam pojma!"

Usledila je zatim interesantna situacija, kada je jedan hrvatski novinar upitao ima li šta novo da kaže o očekivanom dolasku Džejlina Smita u KK Partizan:

- Ma, nemam pojma! Stvarno ne znam - slegnuo je Obradović ramenima i odmah dodao: - Mislim da je mnogo važnije da se bavim ovima koje imam nego nekima koji su... ko zna gde. Ima stvarno dosta razloga da se bavimo ovim igračima koji su već tu.

"Moji igrači nisu bili na utakmici!"

Na pitanje da li mu je "sve bilo jasno" (u kom pravcu će ići utakmica) kada je morao da vrlo rano traži tajmaut, "Žoc" je odgovorio iskreno:

- Pa, jasno je. Ako sam primoran da zovem tajmaut posle nepuna dva minuta igre, onda je jasno kako smo krenuli... Sve ono šta smo pripremali, dogovarali... Bili smo ovde tri dana, jer smo se pravo iz Madrida uputili u Zadar. Došli smo kasno, petak je jutro bilo, ali su igrači imali petak ceo slobodan dan. Mislio sam da će to da im pomogne da se odmore, pre svega u glavama. Znam da nije lako, ali... Večeras moji nisu bili na utakmici. I to je to - zaključio je Željko Obradović.

Željko Obradović na konferenciji za medije posle utakmice Zadar - Partizan u ABA ligi / Jutjub / KK Zadar

Podsetimo, ovim porazom, Partizan je ostao treći, ali sada sa učinkom 9-4.

Propustio je da se izjednači sa Cedevita Olimpijom koja je druga sa 10-3, dok je na prvom mestu tabele ABA lige Crvena zvezda sa 11-1 pred svoj meč sa 12-plasiranim Splitom.

ABA liga, 13. kolo - statistika

Zadar - Partizan 84:68 (20:13, 27:21, 16:16, 21:18)



: Dejvis, Klarica, Vujačić 3, Žganec 2, Mazalin 4, Lakić 9, Mekić, Jambrović, Drežnjak 25p, 6sk, Grbić, Božić 26p, 9sk, 9as, Ramljak 15: Vukčević 16, Ledej 11p, 6sk, Drezgić, Koprivica, Panter 6, Smailagić 5, Jaramaz 3, Naneli 3p, 7sk, Anđušić 8, Doužer 10, Kaminski 4, Kaboklo 2

BONUS VIDEO: Cilj mi je bio da igram za Zvezdu ili Partizan

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.