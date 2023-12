"SPARING PARTNER, PERO KATEGORIJE"! Španija se smeje Partizanu, kandidatu za fajnal-for Evrolige

Košarkaši Reala ubedljivo su savladali Partizan rezultatom 91:75 u 16. kolu Evrolige.

Foto: Evroliga

Partizan, posle prvog poraza doživljenog posle serije od pet pobeda, ima skor 9-7, dok Real ima skor 15-1 i neprikosnoven je na prvom mestu.

Pitanje pobednika rešeno je već u prvom poluvremenu koje je okončano vođstvom domaćina 48:36, pa mediji na Pirinejima veličaju izdanje šampiona Evrope.

Španski ''As'' je sa velikom pažnjom ispratio sinoćnji duel u ''Vizink centru'' i posebno ističe skandiranje domaćih navijača i poruku: ''Kraljevi Evrope''. Za razliku od Valensije, sa Partizanovim navijačima nije bilo nikakvih problema.

''Na tribinama možda nešto više od pola hiljade navijača Partizana. Harmonija i spokoj'', primećuje ''As''.

A kada je sama utakmica u pitanju, svima je bilo jasno da Partizan sinoć nije našao način da zaustavi zahuktalu Realovu mašineriju kojoj se ''As'' divi, ali ono što će se posebno dopasti navijačima Partizana u tekstu pomenutog lista jeste to što su Partizan predstavili kao pretendenta na osvajanje titule prvaka Evrope.

''Bio je to duel trenutka na kontinentu, a najbolji do sada se suočio sa onim koji pretenduje da to bude skoro 32 godine nakon što je 'Partizan iz Fuenlabrade' stigao do vrha. Bila je to igra, ona koju smo želeli da vidimo, možda malo sa suštinom starog Božićnog turnira samo tri dana pre Badnje večeri. Toliko podsticaja da je bilo izlišno sećati se borbe 27. aprila, jer nije donela ništa dobro'', piše ''As''.

Od igrača se posebno ističe mladi Endiaj koji je neutralisao Ledeja, zatim fenomenalni Ćaćo Rodrigez koji je sa lakoćom delio asistencije (ukupno 9), pa mu poeni nisu ni bili potrebni.

"Ovo je najbolji Real u proteklih deset godina, savršena košarkaška mašina i možda najilustrativnija poruka: ''Ovo je oslobođeni Real Madrid koji je nemoguće obuzdati''. Najbolji Real Madrid u savršenoj sezoni, čak i više od toga, od sezone 2013-14. Nema funkcije koja nije na mestu, pa se navijači (9.563 gledalaca) odazivaju i ako se raspored poklopi sa fudbalom'', zaključuje ''As'' uz još jednu upečatljivu poruku:

''Totalna pobeda, čisto timska, i to bez Deka i Jabuselea''.

''Marka'' u svom izveštaju u prvi plan stavlja Džanana Musu koji je bio najefikasniji sinoć sa 23 poena, od toga čak 16 u prvom poluvremenu.

''Real Madrid rasturio Partizan, izvanredni Musa'', poručuje ''Marka'' i dodaje:

''Bosanac nadomak savršenstva (23 poena uz 8/9 za 2, 2/2 za 3, 1/2 slobodna bacanja i 27 PIR za 19 minuta) u pobedi belih''.

''Čus Mateo je dan ranije rekao da Partizan igra na nivou šampionskog tima, ali je u Vizink centru to bio puki sparing partner koji je na kraju poražen od Real Madrida (91-75). Kralj teške kategorije u evropskoj areni u ovom trenutku (15-1), preskočio je kandidata kojeg je sveo na pero kategoriju'', dodaje ''Marka''.

