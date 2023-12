"MI SMO REAL MADRID"! Francuski centar progovorio o famoznoj tuči sa Partizanom

IMAO je Partizan sve, dva brejka u Madridu, serija se seli u Beograd i Željko Obradović je došao na korak do Fajnal-fora Evrolige.

Foto: EPA

A onda greška Kevina Pantera što je pokušao da usred Madrida "dribla" Serhija Ljulja i potez slavnog Španca, koji je promenio sve. Krenula je opšta tuča iz koje je "kraljevski klub" profitirao do nebesa. Izbacili su crno-bele, kasnije osvojili Evroligu, a sada deluju poput kaznene ekspedicije.

Da nije bilo tuče u Madridu, ni Real ne bi sada bio ovo, sa čime se ne slaže Vensan Poarije, koji smatra da bi Španci pronašli rešenje i izbacili Partizan i u "regularnim uslovima".

"Ja uvek verujem u moj tim, tako da bih rekao da bismo i bez faula i svega što se desilo mogli da pobedimo. Mislim da bismo znali kako da se nosimo sa situacijom. Mi smo Real Madrid i verujemo da uvek možemo da pobedimo, čak i kada gubimo sa 2:0 u seriji. Mislim da bi se isto desilo u svakom slučaju", rekao je Poarije.

Nakon tog trijumfa Real je počeo da igra samo još bolje, pa je tako u ovoj sezoni na skoru od 12 pobeda i samo jednog poraza. Pritom igraju jako, jako lepu košarku.

"Verujem da ako postoji tim koji svi hoće da pobede, to je Real Madrid. Hoćemo da pokažemo svima da možemo da budemo prvi i da osvojimo trofej. Duga je sezona, izgubili smo neke utakmice, tako da nismo nepobedivi. Ali zaista igramo na visokom nivou i moramo to da produžimo što više. Imaćemo teških momenata tokom sezone, ali spremni smo na to i zato radimo svakog dana", zaključio je on.

