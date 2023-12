SFEROPULOS O TOPIĆU: Postoji dosta razgovora, jako je talentovan i igra dobro

TRENER košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je nakon meča sa ekipom Mege da je trijumf vrlo značajan za njegovu ekipu.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Crveno-beli su kao gosti ekipu Mege rezultatom 98:88 (22:27, 26:13, 20:30, 30:18) u meču 11. kola regionalne ABA lige.

Grčki stručnjak je imao šta da kaže i o Nikoli Topiću koji kao pozajmljen igrač crveno-belih nastupa za tim Marka Baraća.

- Postoji dosta razgovora o Topiću. On je jako talentovan. Došao sam kada je on već bio u Megi. Tako da da, on igra jako dobro. Želim da čestitam svojim igračima na pobedi. Ovo je važna pobeda za nas, znamo da je Mega talentovan tim. Mladi su i puni entuzijazma. Ako ne dođete spremni da odigrate čvrstu utakmicu, možete vrlo lako da izgubite. Ovo je važna pobeda za nas i mislim da smo odigrali dobar deo meča, osim početka prvog i drugog poluvremena, onako kako bismo voleli - istakao je grčki stručnjak i dodao da je njegova ekipa pokazala karakter.

- Odigrali smo dobru odbranu u poslednjoj četvrtini, takođe i napad i postigli 30 poena. Nije bilo lako, jer smo došli iz duple nedelje u Evroligi. I zbog toga je ova pobeda toliko važna. Šabaz je imao spazam. Nisam želeo da rizikujem njegova leđa večeras. Želimo da ga sačuvamo za naredne mečeve - zaključio je trener Sferopulos.

Crvena zvezda sledeću utakmicu igra u četvrtak u Evroligi. Crveno-beli će od 19 časova dočekati berlinsku Albu.

