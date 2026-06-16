ŠOK KAKAV FUDBALSKI SVET NE PAMTI! Reprezentativca Irana izbacuju sa Mundijala i to zbog čega

DRAMA na Mundijalu!

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Iranski državni mediji objavili su da je jednom od njihovih fudbalera, koji igra na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, istekla viza, a to je krilni igrač Mehdi Torabi.

On je dobio jednokratnu vizu za SAD koju je iskoristio za utakmicu protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu, koja je završena nerešeno 2:2.

Iranski fudbalski savez poslao je zahtev za novu vizu za Torabija, kako bi mogao da igra u predstojećim utakmicama protiv Belgije i Egipta.

Iranska novinska agencija Irna objavila je da je kapiten reprezentacije Mehdi Taremi imao problema na aerodromu u Los Anđelesu prilikom napuštanja SAD.

Nakon utakmice sa Novim Zelandom, svi iranski fudbaleri vratili su se u Meksiko, gde je njihov reprezentativni kamp za vreme trajanja svetskog prvenstva.